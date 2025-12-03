La Subdelegación del Gobierno en Lugo acusa al PP de "generar alarma"

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López, ha acusado al PP de "generar alarma, exagerar cifras y manipular porcentajes" al hablar de un "fuerte incremento" de la criminalidad en la provincia y el municipio de Lugo.

En esta línea, ha insistido, a través de un comunicado remitido a los medios que recoge Europa Press, en que los populares "seleccionan los datos que les convienen para generar alarma", además, ha hecho hincapié en que "Lugo continúa siendo una de las provincias más seguras de España".

"La seguridad ciudadana es un asunto demasiado serio como para emplearlo como arma partidista. Por eso resulta sorprendente que el Partido Popular opte, una vez más, por alarmar a la ciudadanía con medias verdades, manipulando datos e intentando construir una sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad", ha trasladado López.

Cabe recordar que el PP de la provincia de Lugo alertó este mismo miércoles de un "fuerte incremento" de la criminalidad, tanto en la provincia como en el municipio de Lugo, sumado a una "grave carencia" de medios humanos y materiales en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. En contraposición, se refirió a un Gobierno que "está más preocupado por favorecer a los delincuentes que a los ciudadanos".

De este modo, la subdelegación ha criticado que el PP habla de un "fuerte incremento" entre 2018 y 2025, "pero oculta algunos datos fundamentales".

"Por poner un ejemplo, en el último año disponible (2024-2025), el total de infracciones penitenciarias en el Ayuntamiento de Lugo descendió un -9,9 %. No existe, por lo tanto, un aumento generalizado de la criminalidad, lo que se observa son fluctuaciones en determinados delitos", ha desgranado.

Sobre cibercriminalidad, ha asegurado que este tipo de delitos "crecen en toda España y en toda Europa", por lo que "pretender atribuir ese incremento exclusivamente a Lugo o al Gobierno es falso e irresponsable".

Respecto a los medios humanos en Lugo, la subdelegada ha subrayado que, "no solo no disminuyeron, sino que hoy hay casi 100 efectivos más que hace unos años".

"La seguridad de la ciudadanía no puede ser utilizada como instrumento de desgaste político. Quien siembra miedo con datos sesgados no está defendiendo a Lugo: está perjudicando a sus vecinos", ha concluido.