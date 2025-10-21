El PP de Lugo pide una comisión de investigación para aclarar el accidente mortal del San Froilán

El Partido Popular de Lugo solicitará en el próximo pleno la creación de una comisión de investigación para analizar el accidente ocurrido durante el desfile de ganado del San Froilán, en el que una persona perdió la vida el pasado 5 de octubre.

La portavoz popular Mar Carballas ha criticado la gestión del suceso por parte del Gobierno local, al que acusa de haber actuado con "falta de empatía" y de haber ofrecido una respuesta institucional "fría e impropia" ante un hecho “tan trágico y doloroso”.

Carballas reprocha además la ausencia de transparencia en la información sobre el dispositivo de seguridad. Según la edil, el Plan de Autoprotección del San Froilán 2025, aprobado tres días antes del inicio de las fiestas y fuera del orden del día de la Xunta de Goberno, no contemplaba ningún protocolo específico para el desfile de ganado.

"No se trata de buscar culpables sino de asumir responsabilidades y garantizar que eventos multitudinarios como los del San Froilán cuenten con todas las medidas de seguridad y prevención necesarias".

Los populares insisten en que su propuesta busca "conocer lo que pasó, aprender del suceso y evitar que algo así vuelva a ocurrir".