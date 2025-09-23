Abiertas varias líneas de investigación tras el ataque al centro de menores de Monforte (Lugo)

Agentes de la Policía Nacional trabajan en la investigación en el edificio que albergará el centro de la Xunta para menores migrantes en Monforte de Lemos. Carlos Castro - Europa Press.

La Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación tras el ataque al centro de menores migrantes de Monforte de Lemos. Así lo ha asegurado este martes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, a preguntas de los medios.

Blanco ha concretado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan con "dos o tres líneas de investigación" y ha asegurado que en las "próximas semanas" se podría haber identificado ya "a los presuntos autores".

"Se está trabajando en líneas de investigación muy concretas", ha insistido el delegado del Gobierno, según recoge Europa Press. Pedro Blanco ha indicado que es "muy probable" que en las próximas semanas se haya identificado, detenido y puesto a disposición judicial "a estos desalmados".

El inmueble ubicado en Monforte de Lemos (Lugo) sufrió numerosos desperfectos tras haber sido objeto del lanzamiento de varios cócteles molotov sobre las 03:00 horas del sábado. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Reacciones a lo ocurrido

El Pleno del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, por otro lado, aprobó ayer por unanimidad una declaración institucional en la que condena el ataque con cócteles molotov de este sábado al edificio de Prodeme.

"Una agresión basada en el racismo o en la xenofobia no es solo un ataque contra unas víctimas concretas, es un ataque contra toda nuestra sociedad. Y nuestra respuesta debe ser clara y rotunda: no hay lugar para el odio en Monforte de Lemos", declaran.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha culpado por su parte al "discurso racista" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del atentado, asegurando que desde un primer momento "alentó un discurso de insolidaridad, racismo y odio contra los menores no acompañados": "Tiene que dar explicaciones porque su posición en relación con los menores migrantes fue una total irresponsabilidad desde el primer minuto".

Rueda, por su parte, señaló este lunes a los partidos de la oposición por acusarlo de "incitar al odio" en Galicia con respecto a los menores inmigrantes y les reprochó que usen lo ocurrido como un "arma política". "Cualquiera que piense que una declaración justifica que se tire un cóctel molotov que provoque un incendio está errando la perspectiva", indicó el presidente de la Xunta.