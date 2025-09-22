Rueda acusa a la oposición de "sembrar odio" tras el ataque al centro de menores de Monforte (Lugo)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta. Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló este lunes a los partidos de la oposición por acusarle de "incitar al odio" en Galicia con respecto a los menores inmigrantes, tras el ataque de este sábado con un cóctel molotov al edificio de Monforte donde se habilitará el primer centro de acogida de menores migrantes de la comunidad.

Asimismo, Rueda reprochó que la oposición utilice esta cuestión como "arma política" y reclamó una disculpa que, según dice, no espera recibir.

El jefe del Ejecutivo gallego advirtió de que "este tipo de manifestaciones buscan sembrar odio" y lamentó que, en lugar de centrarse en señalar a los responsables del ataque, algunos partidos prefieran hacer política a costa de todo.

"Cualquiera que piense que una declaración justifica que se tire un cóctel molotov que provoque un incendio está errando la perspectiva", subrayó, antes de alertar de las similitudes entre discursos extremistas independientemente del que sean sus emisores.

Por otro lado, sobre la posición de la Xunta con respecto al reparto de menores, Rueda aseguró que el Gobierno central "los trata como si fueran un problema del que se quiere desembarazar" y reclamó planificación para poder atender su llegada: "No disponíamos de capacidad para acogerlos, por eso pedimos planificación. Lo que tenemos son anuncios y amenazas".

El BNG culpa a Rueda por trasladar el "discurso de crispación, racista y de odio"

Por su parte, la portavoz nacional, Ana Pontón, acusó esta mañana a Alfonso Rueda, de "tener responsabilidades en lo que pasó este fin de semana en Monforte", al trasladar a Galicia el "discurso de la crispación, racista y de odio que practican la señora Ayuso y la extrema derecha".

En esta línea, Pontón exigió explicaciones a Rueda por su posición en relación con los menores migrantes, que calificó de "total irresponsabilidad desde el primer minuto", no solo por utilizar a estos menores como "un elemento de confrontación y de crispación con el Gobierno central", sino además por emplear "un discurso insolidario e incluso racista".