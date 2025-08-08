Permanece activo uno de los dos incendios de A Fonsagrada (Lugo) que ya afecta a unas 120 hectáreas

Varias personas tratan de extinguir el fuego, a 5 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña Gustavo de la Paz - Europa Press

El incendio forestal que afecta a la parroquia de Monteseiro, en el municipio lucense de A Fonsagrada, continúa activo desde que se iniciara el pasado martes a las 15:30 horas. Según las últimas estimaciones, el fuego ya ha calcinado en torno a 120 hectáreas de terreno.

Tres días en los que se ha desplegado un amplio dispositivo, que hasta el momento incluye la movilización de 6 técnicos, 37 agentes forestales, 47 brigadas, 51 motobombas, 3 palas, 7 helicópteros y 8 aviones.

Mientras tanto, ha sido controlado desde las 21:30 horas de este jueves otro incendio en el mismo término municipal, en la parroquia de Cereixido. Este fuego se declaró el miércoles a las 13:07 horas y, según los datos provisionales, ha afectado a unas 20 hectáreas.

La Consellería do Medio Rural continúa trabajando intensamente para controlar los focos activos y evitar su avance, en una semana especialmente compleja en cuanto a incendios forestales en Galicia.