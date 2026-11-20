Obdulia Taboadela (Madrid, 1964) encabeza la lista del PSdeG al Congreso de los Diputados por la provincia de A Coruña. Lo hace después de haber asumido brevemente el cargo de subdelegada del Gobierno en A Coruña tras la jubilación de Julio Abalde el pasado mes de septiembre, un puesto que ya había ostentado entre 2004 y 2007.

Taboadela, que ha compaginado su carrera universitaria con distintos cargos de responsabilidad en la esfera política, regresa ahora a la lista socialista para el Congreso con ilusión, responsabilidad y ganas de seguir trabajando "en el grupo de Gobierno". Lo hace, además, convencida de que la política promovida desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido adecuada para la consecución de varios derechos como el aborto.

Crítica con la derecha y la ultraderecha, reivindica al PSOE como un partido gestor que tiene en el centro a las personas y que ha logrado convertir a España "en el país que más crece económicamente en la OCDE". Hablamos con ella a unos días de las elecciones generales del 29N, que afronta con el optimismo de ver cómo los trackings "el PSOE está creciendo en intención de voto y acumula voto útil".

La nº1 del PSOE al Congreso por A Coruña, Obdulia Taboadela. López

¿Qué balance haces del Gobierno de Pedro Sánchez?

Desde la experiencia de haber sido diputada por A Coruña en la 15ª legislatura, es un honor que el partido haya querido refrendar mi inclusión como candidata. Hemos hecho un trabajo muy intenso. Por Galicia, por A Coruña y por España, porque las políticas del Partido Socialista siempre tienen en el centro a las personas y la mejora de las condiciones de vida de esas personas, vivan donde vivan y vengan de donde vengan.

Destacan sobre todo las leyes de carácter social y económico. Esta legislatura hemos sido muy exitosos en términos de rendimiento económico. La derecha y la ultraderecha dicen que la izquierda no sabe gestionar, pero aquí están los resultados: somos el país que más crece económicamente de la OCDE trimestre tras trimestre. Todas las organizaciones internacionales nos dan su respaldo y las previsiones apuntan a una mejora económica en el siguiente trimestre.

También hemos sido campeones en creación de empleo, no solo en cantidad sino en calidad. Gracias a la reforma laboral le hemos dado un vuelco de 360º al mercado de trabajo, donde antes la mayor parte de los puestos que se creaban eran de carácter precario y temporal y ahora, son indefinidos. Me siento orgullosa de haber respaldado con mi voto iniciativas como la subida de las pensiones.

Todas estas medidas han mejorado la vida de las personas. Es nuestra obligación, pero no todos los partidos son iguales, otros miran más por otros intereses.

Ya habías estado en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña y el pasado verano fuiste de nuevo subdelegada durante un mes. ¿Cómo fue este periodo?

Había estado hace 20 años como subdelegada y me he encontrado continuidad en cuanto a la profesionalidad extraordinaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía... Podemos estar tranquilos. Y también me he encontrado un cambio a mejor con muchas más mujeres en puestos de responsabilidad de todas las áreas de poder y de gobierno.

Esto significa que las políticas de género, aunque la ultraderecha quiera acabar con ellas, son muy necesarias y eficaces, porque cuando se aplican resultan en más mujeres en puestos de responsabilidad y más derechos para nosotras. Nos lo merecemos porque somos el 50% de la población.

¿Y cómo afrontas la posibilidad de regresar al Congreso de los Diputados?

Con muchísima ilusión y muchísima responsabilidad. A mí me encantó ser diputada, y serlo en el grupo de gobierno es una satisfacción doble, porque semana a semana, con mucho traballiño, íbamos aprobando iniciativas que tienen que ver con nuestro ADN: crear riqueza y repartirla mejor.

Cada vez que aprobábamos una nueva medida para la ciudadanía, me sentía enormemente agradecida por la oportunidad que me ha dado mi partido para defender la voz de los coruñeses y coruñesas, de los gallegos y gallegas, en Madrid y conseguir cosas para que ellos, sus hijos y sus nietos tengan una mejor vida.

"Cualquier atisbo de corrupción es deleznable. Yo lo condeno sin ningún género ni atisbo de duda ni de excusa. No podemos tener en nuestras filas a alguien que viene a hacer una cosa distinta a trabajar por el bien común" Obdulia Taboadela, nº1 del PSOE al Congreso por A Coruña

Las encuestas no son muy positivas en cuanto a la estimación de voto por el PSOE en Galicia. ¿Cómo afrontan el 29N? ¿Creen que es posible revalidar las siete actas?

Por supuesto. No solo las vamos a revalidar, sino que las vamos a aumentar. Cada vez la gente decide más tarde, necesita reflexionar.

En los trackings (encuestas diarias para sumarlas a las del día anterior) se ve que el PSOE está creciendo en intención de voto y acumula voto útil, aunque a mi me gusta llamarle de utilidad: para los vecinos y vecinas, para subir las pensiones, para hacer más vivienda, para atraer más industria a Galicia... El voto de utilidad es el voto al PSOE.

¿Cree que han afectado las noticias sobre los casos de corrupción en el PSOE? ¿Debería haber sido más duro el partido al respecto?

Cualquier atisbo de corrupción es deleznable. Yo lo condeno sin ningún género ni atisbo de duda ni de excusa. No podemos tener en nuestras filas a alguien que viene a hacer una cosa distinta a trabajar por el bien común. Nosotros fuimos bastante contundentes, en el momento en que hubo juicios e investigaciones expulsamos a las personas que supuestamente habían cometido esos delitos y están fuera de nuestro partido.

No vamos a tolerar ni un ápice de corrupción dentro de nuestra organización. Al mismo tiempo, hemos reforzado también los controles para que esto no vuelva a pasar y queremos seguir legislando de manera genérica, no solo para nuestro partido, sino para todo el sistema político, para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir y no tengan cabida en la sociedad española ni en su sistema político.

La vivienda es uno de los temas de actualidad y motivó el adelanto de las elecciones. ¿Cuál es el problema real y qué propuestas tiene el PSOE para solucionarlo?

El adelanto electoral vino motivado por el voto en contra de PP y Vox al Decreto Maricarmen, que introducía elementos reguladores para topear el alquiler máximo. Nosotros tenemos soluciones y queremos aplicarlas lo antes posible, con una mayoría más firme para ir más lejos y hacerlo más rápido.

¿Qué queremos hacer en vivienda? Una combinación de medidas. Por un lado, reconocer que la vivienda es un derecho constitucional. Esto, que parece tan elemental, no es asumido por otras fuerzas políticas.

En segundo lugar, queremos alejar cualquier atisbo de especulación y abuso en el uso de la vivienda si se convierte en un negocio. Eso quiere decir regulación y limitación a la actividad de los fondos buitre, esos que solamente compran viviendas para especular con ellas. Esto hay que distinguirlo claramente de los pequeños propietarios, a los que en tercer lugar hay que dar seguridad jurídica en contra de la okupación y ventajas fiscales.

El cuarto pilar es la construcción de vivienda pública, a precio asequible y que nunca jamás podrá volver al mercado porque ha sido financiada con fondos públicos. En esas cuatro acciones conjuntas podrán solucionar temas como la subida del precio del alquiler y la falta de viviendas.

¿Por qué se equivocan el PP y Vox? Porque solo contemplan construir viviendas. Dicen que el mercado se autorregulará y bajará el precio, pero el mercado no se autorregula solo. Lo vimos con Aznar, que fue el presidente que más viviendas construyó durante su legislatura y donde más subió el precio. No hay una relación unívoca entre construcción de viviendas y reducción de precio, hay que intervenir el mercado.

No podemos olvidar, además, que la competencia en vivienda es exclusiva de las comunidades autónomas, que son las que deciden cuánto, cómo, dónde, con quién y para quién construyen. Nada de esto ha sido realizado hasta ahora por el Partido Popular, porque en los sitios en los que gobierna o cogobierna con Vox no ha aplicado la Ley de la vivienda, la primera de la democracia.

Están incumpliendo otra vez la Constitución. No están aplicando la ley de vivienda y no están de acuerdo en regular el mercado. Todos sabemos que eso, lo único que hace, es enriquecer al que más tiene. Por si fuera poco, tienen una política fiscal que no defiende al pequeño propietario, sino que defiende a los fondos buitre.

"PP y Vox son la misma cosa, ya confunden sus idearios políticos. Parece mentira que un presidente gallego con una lengua propia, que habló en el Parlamento durante los años en los que fue presidente, ahora reniegue de su propia lengua, de su cultura y de los gallegos y gallegas a los que dice representar" Obdulia Taboadela, nº1 del PSOE al Congreso por A Coruña

¿Ha sido la falta de esa mayoría amplia lo que ha hecho que hasta ahora no se hayan tomado medidas más contundentes o no se haya presionado a las comunidades autónomas de otra forma?

No solo, ha sido la inacción de las propias comunidades autónomas del Partido Popular. Cuando los ayuntamientos han podido aplicar parte de esas medidas, como en el caso de A Coruña y Santiago, lo han hecho, pero el resto de las medidas están en el tejado de la Xunta del PP.

Ha habido una inacción permanente estos años. No se lo han tomado en serio y por eso nosotros, sin ser nuestra competencia, hemos movilizado desde 2018 más de 600 millones de euros que serán 1.000 si llegamos hasta el 2030.

La vivienda es uno de los temas que más preocupa, pero en Galicia también se habla mucho de la posibilidad de transferir la AP-9, así como de su gratuidad. Este año, PSOE, BNG y Sumar llegaron a un acuerdo para que sea transferida a Galicia, pero todavía queda pactarlo con el PP. Otras como la del litoral o los permisos de trabajo a extranjeros salieron adelante con menos dificultad. ¿Se pudo haber hecho más?

Nosotros hicimos los deberes. Me siento francamente orgullosa de mi paso como diputada por esta medida en concreto, porque fui ponente en esa Ley de transferencia con la oposición del PP, que lo había pedido en el Parlamento. La pelota está ahora en el tejado de la Xunta, que tiene que poner en marcha la comisión mixta de transferencias para que se complete.

Mientras, el PSOE ha demostrado su apoyo a los ciudadanos gallegos, bonificando los peajes en hasta un 75% del precio final. Ahora, la propuesta es lograr la gratuidad, para que la autopista, además de gallega, sea gratis. Entre otras cosas, porque en este lío nos metieron Aznar y Rajoy con sus sendas ampliaciones del plazo de amortización. Por eso casi ninguna autopista en España tiene peajes y la gallega sí.

También estabas en el Congreso cuando se aprobó la posibilidad de intervenir en gallego, algo que estrenó el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que si llega al Gobierno eliminará esta posibilidad. ¿Cuál es la posición del PSOE al respecto?

PP y Vox son la misma cosa, ya confunden sus idearios políticos. Parece mentira que un presidente gallego con una lengua propia, que habló en el Parlamento durante los años en los que fue presidente, ahora reniegue de su propia lengua, de su cultura y de los gallegos y gallegas a los que dice representar.

¿Cómo se va a quedar alguien oyendo en la tribuna a Feijóo decir que quiere eliminar el uso de las lenguas oficiales en el Congreso, cuando fue un enorme paso de sensibilidad? Apostamos por esa concepción de la política donde la diferencia es bienvenida y la diversidad es riqueza frente a aquellos que quieren hacernos más pequeños, más uniformes, más grises y más iguales en el peor sentido de la palabra.

"Nosotros siempre hemos sido el partido de la ampliación de los derechos y como tal pretendemos blindar en la Constitución el derecho al aborto, porque nadie puede decidir qué hacemos las mujeres con nuestros cuerpos y con nuestra maternidad. Esto está superado desde los años 80" Obdulia Taboadela, nº1 del PSOE al Congreso por A Coruña

Fue muy polémica en los últimos meses la regularización de los inmigrantes, que recibió críticas de la oposición. Ahora que ha pasado un tiempo prudente, ¿puede hacer un balance de cómo ha afectado a la economía o al día a día de Galicia?

Como ya sabíamos, ha impactado de forma positiva en la economía, porque todas estas personas que estaban ya con nosotros ahora pueden hacerlo de forma legal, con un contrato de trabajo, pagando sus impuestos, cotizando a la seguridad social y generando riqueza y también derechos de ciudadanía. Eso es lo que pretendemos con una política migratoria ordenada y humanitaria.

Ellos estaban con nosotros. ¿Qué interés hay en que no estén regularizados? Probablemente los de aquellos que quieren explotar a las personas migrantes por el hecho de no tener papeles o quieran abusar de una situación de irregularidad administrativa. Un partido progresista no puede tolerarlo.

Esto es bueno para las personas porque adquieren derechos que les corresponden por el simple hecho de residir aquí y, sobre todo, obligaciones de cotización, de trabajo, de aportación a las pensiones y a la seguridad social. No hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, quien diga 'españoles primero' como PP y Vox niega que todos somos iguales ante la ley; detrás del 'españoles primero' vendrán 'ricos primero', 'blancos primero' y 'hombres primero'.

Respecto a esto, y también relacionado con el hecho de que celebrases que en la Subdelegación del Gobierno de A Coruña haya más mujeres en cargos relevantes, Feijóo ha dicho que eliminaría el Ministerio de Igualdad si llega al poder y propone que las menores de 16 años tengan que informar a sus padres si quieren abortar. ¿Cómo lo percibís?

Es un retroceso manifiesto en los derechos, una vuelta al blanco y negro de los años 50. Estos señores, ¿nos quieren llevar a tener que pedir permiso al marido o al padre para abrir una cuenta corriente? ¿Qué es eso de llamar a las políticas de género ideología de género, como dice Vox, negando la desigualdad?

Nosotros siempre hemos sido el partido de la ampliación de los derechos y como tal pretendemos blindar en la Constitución el derecho al aborto, porque nadie puede decidir qué hacemos las mujeres con nuestros cuerpos y con nuestra maternidad. Esto está superado desde los años 80 y no tiene ningún sentido reabrir ese debate que los ciudadanos no quieren reabrir.

Al señor Feijóo y al señor Abascal los definiría como un problema para cada solución en vez de una solución para cada problema. ¿Quiénes son ellos para decidir qué temas hay que poner en la agenda cuando la sociedad española los tiene incorporados en su decálogo de derechos? A todo esto hay que oponerse frontalmente, votar al partido que garantiza los derechos y no al que los quiere recortar.