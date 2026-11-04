Encarna Rodríguez Barca, nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña

La socialista Encarna Rodríguez Barca será la nueva subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, tras el cese de Obdulia Taboadela para concurrir a las listas de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

De esta manera, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se reunió esta mañana con Encarna Rodríguez Barca en la sede de la Delegación del Gobierno de Galicia en la plaza de Ourense.

Blanco le encargó continuar con la labor desarrollada durante estos años por las personas que la precedieron en el cargo, así como trabajar por una Subdelegación eficaz, abierta y cercana a la ciudadanía, las administraciones y las instituciones de esta provincia.

Encarna Rodríguez Barca nació en Ponteceso (A Coruña) en 1976. Es licenciada en Filología Inglesa y cuenta con un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidade da Coruña. Ejerce como profesora de inglés de Secundaria desde 2002 y actualmente es jefa del departamento de inglés en el IES Eduardo Pondal de Ponteceso.