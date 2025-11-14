La Diputación de A Coruña activa el PEL 2026 con 8,6 millones de euros de presupuesto

La Deputación da Coruña abrirá mañana sábado, 15 de noviembre, a las 9:00 horas, el plazo para solicitar las ayudas del Plan de Emprego Local (PEL 2026), una convocatoria dotada con 8,6 millones de euros destinada a impulsar la contratación, financiar inversiones y cubrir gastos como las cuotas a la Seguridad Social o los alquileres de espacios de trabajo.

El plazo estará disponible hasta el 16 de diciembre a las 14:00 horas y la tramitación deberá hacerse exclusivamente de forma telemática a través de SUBTeL.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que estas ayudas, que oscilan entre 1.000 y 48.900 euros por beneficiario, permitirán seguir generando empleo y apoyando pequeños negocios, con especial atención al rural. Además, recordó que el programa mantiene el criterio que prioriza a las empresas que solicitan ayuda por primera vez, para favorecer la llegada de fondos a nuevos proyectos.

Del total presupuestado, 4,7 millones se destinarán a creación y mantenimiento de empleo, 2,76 millones a inversiones en empresas de reciente creación y 1,2 millones a la línea PEL-Autónomos/as.

Esta última llega con una de las principales novedades del programa: la posibilidad de subvencionar los alquileres de locales, oficinas y naves, con ayudas de entre 200 y 500 euros al mes y un máximo de 6.000 euros anuales. También se mantiene la ayuda para cubrir las cuotas a la Seguridad Social.

Para explicar la convocatoria, el 20 de noviembre a las 12:00 horas se celebrará una sesión informativa en el Pazo de Arenaza, que podrá seguirse tanto de manera presencial como en línea. El personal técnico ofrecerá una presentación detallada y una simulación práctica del proceso de solicitud.

Todas las líneas del programa son compatibles entre sí, lo que permite que un autónomo de un municipio de menos de 10.000 habitantes pueda sumar ayudas hasta alcanzar los 48.900 euros, siempre que cumpla los requisitos de cada modalidad.

Entre las principales líneas destacan las ayudas para la contratación, con un presupuesto de 3,5 millones para subvencionar hasta el 60% de los costes salariales de nuevas contrataciones, así como la línea PEL-Pemes Mantemento, que reserva 1,2 millones para sostener contratos indefinidos creados en la edición anterior.

En el ámbito de la inversión, la línea PEL-Emprende Investimento, dotada con 2,76 millones, cubrirá hasta el 70% de los gastos en maquinaria, equipos informáticos, mobiliario o aplicaciones tecnológicas, con un máximo de 17.500 euros por beneficiario.

El PEL se ha convertido en una herramienta estratégica para el desarrollo económico provincial. Entre 2016 y 2025, la Deputación destinó más de 127 millones de euros al programa y se crearon más de 8.100 empleos, consolidando este plan como una pieza clave para fijar población, fortalecer el tejido empresarial y promover empleo estable, especialmente en el rural.