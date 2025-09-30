El Gobierno destina en A Coruña 150.000 euros a recuperar víctimas de la Guerra Civil

El Gobierno ha concedido 2,4 millones de euros a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos para la localización y exhumación de fosas comunes en las que yacen víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco, según ha anunciado el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y recoge Europa Press.

Del total, 150.000 euros van para la Diputación de A Coruña con este fin.

En concreto, un millón de euros se destinarán para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se encargará de realizar la distribución del presupuesto en lugares donde "presumiblemente hay seguridad" de encontrar los restos de personas.

El resto del presupuesto, aunque no se ha especificado en qué porcentaje, se destinará a algunos ayuntamientos como Viznar (Granada) o Nerva (Huelva), donde se han encontrado 171 y 266 cuerpos, respectivamente, para que se realicen "memoriales de dignificación".

Hasta el momento, según los datos del Ministerio de Memoria Democrática, se han podido recuperar en exhumaciones los cuerpos de 8.941 víctimas, acercándose al 50% del total en 5 años de actuaciones.

El ministro socialista también ha reivindicado el trabajo científico "muy relevante" que se realiza en el Valle de Cuelgamuros, donde con comprobaciones de ADN se ha podido entregar a familiares los restos de más de 70 víctimas, que finalmente han tenido "la sepultura que esas familias hubieran deseado y querido".