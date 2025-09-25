Julio Abalde, subdelegado del Gobierno en A Coruña: "Tenemos que afrontar el reto de la igualdad"

De rector de la UDC a parlamentario. Y ahora subdelegado del Gobierno.Julio Abalde se pone al frente de esta institución dependiente del Gobierno central con el reto de dar respuesta al "proceso de revolución tecnológica, digital, ambiental" que atraviesa el país, y con el foco en la igualdad, y en particular en la respuesta ante la incesante violencia de género.

Abalde, quien ya ejerce como subdelegado pero no será hasta la próxima semana cuando tome posesión, afronta este cargo "con responsabilidad" y espera que los hechos confirmen que su elección "no fue un error", como sí calificó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien no apoyó el relevo de María Riva, predecesora en el cargo.

Ya está ejerciendo como subdelegado del Gobierno en A Coruña, pero todavía no ha tomado posesión como tal. ¿Cuándo está previsto?

La próxima semana.

¿Qué tal están siendo estos primeros días en el cargo?

Bien, intensos, muy interesantes: conocer las funciones, conocer a la gente, porque, al fin y al cabo, de la subdelegación depende una parte muy importante tanto de las fuerzas de seguridad del Estado como también de la propia gente que trabaja en la subdelegación, pero también gente que trabaja en las delegaciones, en los ministerios aquí en A Coruña. Por lo tanto, además, abarca todos los temas y está resultando muy grato ver estas cosas y, sobre todo, muy de aprender, muy de ver cosas que no te imaginabas cómo eran. Yo siempre digo que estoy sintiéndome muy gratamente sorprendido.

¿Cómo afronta esta nueva responsabilidad?

Pues como siempre: con ganas, con trabajo, con responsabilidad, por supuesto, y con la intención de seguir siendo un servidor público, que es a lo que me dediqué toda mi vida, y para intentar, en colaboración con todas las administraciones y las instituciones, mejorar la vida de los ciudadanos. Yo, aparte, soy una persona dialogante, que me gusta mucho colaborar y trabajar conjuntamente con distintas instituciones, y es un poco lo que trataré de hacer. Pero, por supuesto, mi responsabilidad es hacer valer la acción del Gobierno central y poner sobre la mesa e informar a la ciudadanía de todo lo que está haciendo el Gobierno central, que también forma parte de mi función como subdelegado del Gobierno.

"Va a haber periodos de alta pluviometría acompañados de olas de calor y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de responder ante la aparición de los incendios de una forma muchísimo más eficiente"

¿Cuáles son los principales retos a los que buscará dar respuesta de manera más inmediata?

Bien, yo creo que son los retos que se plantea en este momento el Gobierno central y que también corresponden con los retos que tenemos por delante: buscar una sociedad justa, igualitaria, una sociedad sostenible. Estamos en un proceso de revolución tecnológica, digital, ambiental y, por lo tanto, todos los esfuerzos del Gobierno y de la subdelegación del Gobierno van a estar dedicados a eso: a trabajar con otras instituciones para poner en marcha, para desarrollar proyectos, muchos proyectos. Todos los fondos de cooperación que están en este momento en vías de ser gestionados, tenemos que trabajar y ayudar a que esa gestión sea posible. Algunos son fondos que gestionamos directamente, pero otros son transferidos a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos.

Después, también creo que tenemos que afrontar el reto de la igualdad, fundamentalmente desde el punto de vista de la violencia de género. Creo que es una cuestión donde nos jugamos mucho como sociedad. Por lo tanto, ahí tenemos que incidir y tenemos un papel muy importante, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las que tienen que proteger a las mujeres que están en esa situación, y ahí dedicaremos muchos de nuestros esfuerzos. Y, por último, creo que como sociedad nos tenemos que preparar para la situación de emergencia climática que tenemos encima de la mesa. Este verano lo hemos visto y, por lo tanto, tenemos que ser capaces, entre todos, de llegar a un acuerdo para estar más preparados para nuevas olas que van a venir, porque van a suceder. Va a haber periodos de alta pluviometría acompañados de olas de calor y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de responder ante la aparición de estos incendios de una forma muchísimo más eficiente, más eficaz. Y para eso también tenemos que intentar entre todos que no sean tan graves estas nuevas olas de incendios. Desde la subdelegación intentaremos poner nuestro granito de arena para conseguir ese pacto de Estado que planteó el presidente Sánchez y que creo que es fundamental para el futuro de nuestra comunidad.

Sobre materia de violencia de género, para María Rivas, su predecesora, fue uno de sus pilares ¿Qué hará usted en este ámbito? ¿Qué se puede todavía hacer de cara a terminar con esta violencia?

Yo creo que, por un lado, el trabajo que hizo en este campo María Rivas fue muy importante, y las líneas que ya marcó tenemos que ser capaces de mantenerlas y ser, sobre todo, más activos en esa cuestión, si es posible. Para ello, creo que es muy importante que seamos capaces de conseguir la colaboración de todas las instituciones y todos los estamentos, precisamente en la protección de las mujeres que están sometidas a esta situación de violencia machista. Para eso tenemos una herramienta como es el programa VioGén, VioGen 2, que ya ha sido modificado y mejorado por el Gobierno.

Tenemos que intentar que cada vez más ayuntamientos se introduzcan dentro del VioGén porque así conseguiremos que tanto las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la policía autonómica y Protección Civil podamos trabajar todos conjuntamente. En ese sentido, ayer firmamos un nuevo acuerdo con un nuevo concello, que es el concello de Brión, que se va a incorporar, y seguiremos trabajando en todos aquellos concellos que no se han incorporado. Tenemos que ser muy proactivos en las políticas de concienciación, de información y de transmitir a la sociedad los valores de la igualdad y de la lucha contra la violencia de género. Tenemos que conseguir que esta lacra… cualquier caso de violencia de género o cualquier asesinato no es admisible. Por lo tanto, tenemos que luchar entre todos para erradicar esa situación y ahí pondremos todo nuestro interés y todo nuestro esfuerzo.

Su nombramiento ha estado en el centro de polémica. La alcaldesa de A Coruña Inés Rey no dudó en tachar de error su nombramiento. ¿Qué opina usted sobre estas declaraciones? ¿Ha llegado a tener algunas palabras con la alcaldesa sobre este asunto?

Yo creo que hay que encuadrarlo dentro de lo normal. Yo no voy a comentar en absoluto lo que puede decir la alcaldesa. A mí me parece perfecto. Coincidimos en un acto; la relación fue cordial y normal. Yo lo único que intentaré es que los hechos confirmen que, efectivamente, no fue un error.

Julio Abalde ante la subdelegación del Gobierno

De rector a parlamentario, ahora subdelegado, ¿qué ha aprendido de su paso por el Parlamento?

Pues mucho, mucho, parece mentira. Yo siempre creí que después de ser rector ya había pasado por todas las posibilidades, pero no: la vida parlamentaria es muy distinta a la vida universitaria. El poder legislativo tiene sus claves, sus normas, sus reglas, que pueden parecer extrañas desde fuera, pero que las tiene dentro del Parlamento. En el Parlamento se trabaja mucho, se tienen muchísimas acciones que van a afectar directamente a los ciudadanos: las leyes, las normativas. Todos los problemas sociales llegan tarde o temprano al Parlamento, a veces más tarde de lo que sería conveniente, porque los tiempos en el Parlamento son distintos.

Tengo que decir que durante el tiempo que estuve allí, para mí fue muy satisfactorio, fue de mucho aprendizaje, fue muy distinto a lo que yo había vivido hasta ese momento, lo cual supone un proceso de adaptación que siempre es muy creativo y personalmente muy enriquecedor. Y tengo que decir que, por suerte, aquí no existe tanto la crispación que existe en otros parlamentos o en otros ámbitos políticos, aunque, dentro de lo que son los plenos y las comisiones, de vez en cuando se colaba algo, pero el propio presidente del Parlamento siempre hace alegatos para que, si es posible, no lleguen estas olas de crispación. Creo que es mejor que no haya crispación. Creo que es mejor que los grupos parlamentarios, independientemente de que sean mayoritarios o minoritarios, sean capaces de hablar, de acordar, de llegar a una solución conjunta para los problemas de nuestra sociedad. Quizás así se avanzaría más, se perdería menos tiempo, porque en ocasiones se presentan propuestas, esas propuestas son rechazadas por el grupo mayoritario, pero después resulta que, dentro de un mes, mes y medio, esas propuestas son presentadas por el grupo mayoritario. Bueno, pues hemos perdido un mes y medio simplemente por el hecho de decir que te voy a decir que no. Pero estas son cuestiones del ámbito del Parlamento. Yo me sentí muy a gusto y la verdad es que estaba encantado dentro del Parlamento, y me dio una cierta—bueno, entre comillas, no es pena, pero sí una cierta tristeza dejarlo, porque ya cuando me había logrado acostumbrar, pues cambio de registro. Aunque tengo que decir que esa es una de las razones por las que acepté cuando me lo ofrecieron: este puesto se ajusta más a mis características; yo soy más del Ejecutivo que del Legislativo.

Este martes ha visitado el ayuntamiento de Ferrol. Entiendo que está teniendo una serie de contactos con los diferentes ayuntamientos. ¿Qué ha podido abordar con el alcalde de Ferrol? ¿Qué retos afronta esa ciudad?

Bien, yo ya conocía Ferrol como rector de la universidad. Por lo tanto, desde hace 10 años estoy más o menos en el día a día de Ferrol. Creo que Ferrol ha tenido un cambio muy importante a raíz de que, en 2018, el Gobierno central presidido por Pedro Sánchez decidió firmar el acuerdo de construcción de las cinco fragatas de la serie F-110. Eso ha supuesto un revulsivo para la ciudad, un revulsivo económico, porque, al fin y al cabo, son 4.000–5.000 millones de euros, con todos los puestos de trabajo que se generan, con un horizonte tan importante. Pero, aparte de eso, también ha habido cambios importantes en la ciudad que han venido de manos del Gobierno central, como puede ser la entrada a Ferrol a través de las Pías, como puede ser abrir Ferrol al mar, que se está haciendo con participación de la Armada y del Ministerio de Defensa. Es decir, se ha producido un cambio importante.

El alcalde de Ferrol me puso también deberes encima de la mesa, es decir, me puso cosas que siguen siendo peticiones o solicitudes por parte del ayuntamiento. Intentaremos, en esa vía de colaboración, buscar dentro de lo posible esa solución. Pero creo que, en este momento, Ferrol ha sido precisamente donde el Gobierno socialista ha demostrado con hechos trabajar directamente para desarrollar esa ciudad importante desde el punto de vista económico, social, ambiental y también desde el punto de vista turístico. Es importante lo que decía—fue un comentario cuando fue la botadura de la fragata que se botó la semana pasada; por cierto, mi primer acto como subdelegado del Gobierno—y un responsable del astillero decía: “Es la primera vez que un presidente viene al astillero cuatro veces”. Es decir, desde que es presidente del Gobierno, Pedro Sánchez fue cuatro veces al astillero, pero no fue de visita: en cada una de esas ocasiones traía un proyecto, un proyecto que era realidad.

¿Tendrá esa misma reunión con el concello de A Coruña?

Sí, la tenemos pedida. Nuestra intención es intentar reunirnos con el mayor número posible de concellos, pero los primeros son las tres ciudades de la provincia: Ferrol, A Coruña y Santiago. Por lo tanto, iremos haciendo esas visitas. De hecho, las tenemos solicitadas, pero con el Ayuntamiento de Coruña y con la alcaldesa hay una relación absolutamente fluida y de muchos años, y no solamente como miembros del mismo partido, sino también de la comunidad universitaria de la UDC. Por lo tanto, ahí hay una relación muy fluida.

"Nunca fue tan complicado acceder a la vivienda: la clave es disponer de un parque público importante"

Precisamente hablando de A Coruña, esta ciudad ha sido declarada zona tensionada, apoyada por el Gobierno. ¿Cómo valora usted esta medida? ¿Y qué se puede hacer en materia de vivienda para facilitar su acceso?

Nunca fue tan complicado para la gente que está empezando su vida profesional y su vida personal acceder a la vivienda. La clave es que tiene que haber una oferta pública importante, tanto desde el punto de vista de alquiler como desde el punto de vista de promoción pública. Esa es la base fundamental, sobre todo disponer de un parque público importante. Mientras tanto, hay que aprovechar la Ley de Vivienda, la ley que sacó el Gobierno central, que trata precisamente de limitar claramente la utilización de viviendas para uso turístico y de favorecer, con ayudas fiscales, que se limite el incremento de los costes de los alquileres, sobre todo en los centros de las ciudades, en las zonas donde están más tensionadas.

Creo que el Concello de A Coruña está haciendo muy bien en desarrollar al máximo, dentro de sus competencias, esa ley. El Ayuntamiento de A Coruña está haciendo una cantidad importante de promociones municipales de alquiler accesible; está colaborando, aportando suelo en muchos casos para que la Consellería, a través de fondos europeos que vienen a través del Gobierno central, sea capaz de poner en el mercado una flota de pisos que, creo, tienen que ser de iniciativa privada. Creo que el Gobierno central también está haciendo un programa, un proyecto—creo que son de 7.000 y pico millones de euros—precisamente para vivienda que tiene que seguir siendo pública, porque tenemos que huir de la especulación. Por lo tanto, el Ayuntamiento de A Coruña, en las peticiones que hizo de zona tensionada y en todas las reglamentaciones que está sacando desde el punto de vista de la regulación de los pisos turísticos y de los programas que está haciendo, está en el buen camino.

También hay que tener en cuenta que es un problema que no se soluciona de hoy para mañana. No puedo decir “mañana voy a tener 200 pisos construidos”. Necesitamos tiempo, necesitamos que se vaya haciendo, pero hay que ir poco a poco desarrollando esa política que se basa fundamentalmente en la disponibilidad de oferta pública que actúe como un elemento para reducir el incremento de los precios de los pisos.

Otro de los temas de actualidad es la AP-9, de la que hablamos en reiteradas ocasiones. Recientemente se ha conocido que el Gobierno ha sigue dejando en manos de Bruselas la decisión sobre el futuro de esta vía. ¿Cual es la vía que tomará el Gobierno al respecto para que esta vía pase a ser gratuita?

En este momento el Gobierno está haciendo que el 75% del coste del uso de esa infraestructura para los gallegos sea gratuito. Lo que tendremos que intentar es poder llegar al 100% lo antes posible. ¿Por qué? El Gobierno ha dicho que primero tenemos que solucionar la situación legal desde el punto de vista de esa infraestructura, sobre todo de esa prórroga que hay que recordar que fue aprobada por el señor Aznar cuando era presidente del Gobierno. No solamente la aprobó; a continuación la privatizó, con lo cual todavía se complica más la cuestión.

Si no nos queremos meter en una sucesión de temas legales, de recursos contra recursos, entiendo que el Gobierno lo que tiene que hacer es agotar toda esa línea legal y, una vez que esté agotada, que ya sean resoluciones firmes y que esté claramente indicado qué es lo que podemos hacer o dejar de hacer, es cuando tendrá que tomar la decisión de ver cuáles son las opciones que, jurídicamente y económicamente, son más rentables. Mientras tanto, lo que interesa es que a los gallegos no les cueste la utilización de la autopista. Nosotros abogamos por la gratuidad como medida inmediata y, mientras tanto, ver las distintas posibilidades. Al fin y al cabo, los que hablan de rescate o recuperación dan cantidades y cifras francamente distintas, y eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa. ¿Por qué dan cifras distintas? Porque parten de distintos escenarios desde el punto de vista legal. Eso es lo que hay que clarificar primero, y en eso está el Gobierno.