¿Dónde donar esta semana en la ciudad y provincia de A Coruña para los afectados por la DANA?

Este fin de semana ya ha dado comienzo una gran ola de solidaridad en todos los rincones de Galicia. En A Coruña, este sábado se vivieron imágenes espectaculares en las inmediaciones del estadio de Riazor y mucha gente continúa preguntando dónde se puede donar. Tanto en la ciudad como en diversos municipios de la provincia se han habilitado puntos de recogida y donación de cara a esta semana entrante.

Los productos más demandados continúan siendo productos de primera necesidad como alimentos no perecederos, productos de limpieza personal y material, pañales y demás productos destinados a bebés, compresas, ropa en buen estado y material con el que ayudar a limpiar calles y casas como palas, rastrillos, botas de agua, guantes de agricultor, etc. Por otro lado, hay Concellos que han optado por las donaciones económicas, habilitando cuentas bancarias para que los vecinos puedan aportar de forma monetaria. Es el caso de Muxía, Sada o As Pontes.

A Coruña

Tras el éxito de la recogida organizada junto al Deportivo en los aledaños del estadio de Riazor, el Banco de Alimentos Rías Altas organiza recogidas esta semana en dos nuevos puntos de la ciudad: el Obelisco y la plaza de las Conchiñas. Estarán habilitados este lunes y martes en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

La sede de Afundación, ubicada en la rúa Cantón Grande, 8, seguirá recogiendo alimentos y productos de limpieza durante su horario de apertura. En el Centro Cívico de Novo Mesoiro también habrá recogida este lunes en horario de 17:30 a 20:30 horas, mientras que en el local de la Asociación de Vecinos Monte Martelo se recogerá entre las 18:00 y las 20:00 horas del lunes. La sede del Partido Popular, en el cuarto piso de Sánchez Bregua, 5-6, también recoge donativos.

Santiago

El Concello de Santiago ha habilitado como punto de recogida municipal las dependencias de Protección Civil, localizadas en el estadio Vero Boquete en San Lázaro. El horario es de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, permaneciendo activo este punto de donación hasta el miércoles 6 de noviembre.

Otro punto de recogida de productos de primera necesidad estará localizado en la sede de Afundación en la ciudad, ubicada en el número 19 de la rúa do Vilar. Aquí se podrán llevar enseres durante su horario de apertura, esta tarde de 17:00 a 21:00 horas.

Betanzos

El Concello de Betanzos habilitará desde este lunes 4 de noviembre el edificio Liceo en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas para recoger productos de primera necesidad. Además, si no se pudiera acudir en estos horarios, se puede llamar al Concello para coordinar la entrega.

Bergondo

El Concello de Bergondo se ha unido a la ola de solidaridad y ha dispuesto para sus vecinos el pabellón de Guísamo como punto de recogida. Las donaciones se podrán depositar en este emplazamiento de lunes a viernes en horario de 17:00 a 21:00 horas. Desde el gobierno local piden material esencial como agua, leche, fiambre, pan, latas de atún, artículos de higiene personal y limpieza, pañales o compresas.

Carballo: Plaza de los Bomberos Voluntarios

El Ayuntamiento de Carballo muestra su solidaridad con las víctimas de la DANA y, después de conocer las necesidades de los municipios afectados, trasladadas por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pone en marcha una campaña de recogida de los siguientes productos: Alimentos no perecederos, productos de higiene, así como de alimentación e higiene infantil

No se admitirá ropa ni otros productos que no sean los demandados desde la zona afectada. Si quieres colaborar puedes entregar tu ayuda de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas, en el Fórum Carballo o en la casa del ayuntamiento.

Carral

El Concello de Carral colabora con las Anpas de los centros educativos del municipio en una campaña de ayuda conjunta. Este lunes se publicarán los colegios en los que se habilitarán puntos de recogida de productos de primera necesidad.

Culleredo

El Concello de Culleredo ha habilitado un total de cuatro puntos de recogida a los que se podrá acudir a partir de este lunes 4 de noviembre:

Edificio de Servizos Múltiples do Burgo : de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas

: de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas Villa Melania (Vilaboa) : de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas

: de 09:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas Centro Cívico de Fonteculler : de 17:00 a 21:00 horas

: de 17:00 a 21:00 horas Casa do Concello: de 09:00 a 14:00 horas

Ferrol

En Ferrol, el Concello habilita la Casa Solidaria para donar alimentos y materiales básicos en la Casa Solidaria. Este emplazamiento estará habilitado desde el lunes 4 hasta el miércoles 6 de noviembre en horario de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Se recogerá agua, fiambre, pan, pan de molde, latas de atún, artículos de limpieza personal y doméstica, pañales y compresas. Por su parte, el Banco de Alimentos Rías Altas recogerá productos en su almacén de lunes a miércoles en horario de 09:00 a 13:00 horas.

Oza-Cesuras

El Concello de Oza-Cesuras pone a disposición sus sedes tanto en Oza como en Cesuras este martes y miércoles en horario de 10:00 a 14:00 horas para donar ropa y alimentos. Para más información, se puede contactar a través del 981 792 000 o el 981 790 001.

Vimianzo

Los vecinos de Vimianzo podrán acercarse a la nave municipal ubicada detrás de la piscina, en el acceso al campo de fútbol, en horario de 17:00 a 20:00 horas para aportar su granito de arena a la causa. En caso de no poder acudir en estos horarios, se puede llamar al 981 716 001 para coordinar la entrega.