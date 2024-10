Rotura en SUP Galicia: el comité provincial de A Coruña se desvincula y pide un "cambio de rumbo"

El Comité Provincial del Sindicato Unificado de Policía de A Coruña ha decidido desvincularse parcialmente de la cúpula nacional y autonómica del SUP ante una "total pérdida de confianza" en la dirección. Los representantes de A Coruña exigen la celebración de un Congreso Extraordinario para efectuar un "cambio de caras y de rumbo" en el SUP Galicia y, posteriormente, en Madrid.

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía de A Coruña, Marcos Franco, ha anunciado este mediodía que el Comité Provincial no acudirá a la Asamblea Federal de Galicia que se celebrará mañana, 16 de octubre, en Santiago de Compostela a modo de protesta por la falta de transparencia de la dirección autonómica.

En un comunicado emitido a los medios, el Comité Provincial detalló que lleva meses pidiendo que se realice un Congreso Extraordinario para renovar la cúpula del SUP en Galicia. No obstante, sus peticiones han sido denegadas en varias ocasiones por no alcanzar el mínimo de afiliados necesarios: el 50%. Desde la dirección sindical aseguran que la provincia de A Coruña cuenta con cerca de un 45% de los afiliados del SUP Galicia, si bien el Comité Provincial está seguro de que las cifras aportadas no son reales.

"Hemos solicitado una copia del censo de afiliados de Galicia, pero lo han denegado", explica Marcos Franco, secretario general del Sindicato Unificado de Policía de A Coruña. Ante esta situación, el Comité Provincial llegó a requerir la copia a través de un bufete de abogados externo al sindicato. La respuesta, sin embargo, fue la misma.

"El SUP en A Coruña manifiesta públicamente la total pérdida de confianza con la actual dirección del SUP en Madrid y en el actual secretario del SUP en Galicia, Roberto González", indican en su escrito. Señalan que en los últimos meses se viene produciendo una "politización del SUP" desde Madrid y ponen de ejemplo la firma de un acuerdo de formación con la controvertida formación Desokupa. Unos movimientos que, para Marcos Franco, se alejan de las preocupaciones que debe tener el sindicato: mejoras en la jubilación, equiparación salarial y la regulación de la jornada laboral.

Por otro parte, critican que desde SUP Galicia no se planta cara a la dirección nacional "El cambio de rumbo en Galicia puede iniciarse en Galicia, y luego en Madrid", aseguran desde el Comité Provincial en una llamada a que los policías de A Coruña se afilien a su comité.

Por su parte, Roberto González, portavoz autonómico del SUP, entiende que "cualquier disputa interna debe dilucidarse en los órganos internos del sindicato" y entiende que el comunicado de sus compañeros de A Coruña "no es acertado".

Asimismo, González recordó que en la Asamblea Federal de mañana se votará la convocatoria de un Congreso Extraordinario, por lo que anima al Comité de A Coruña a acudir y solucionar las desavenencias a través de las urnas. "Si el 50% de la asamblea vota a favor se convocará", se compromete.

Las próximas elecciones del sindicato serán las nacionales, en 2025. Las autonómicas serán en 2026, si es que no se convoca un Congreso Extraordinario con anterioridad. Mientras tanto, entre la dirección de Galicia y A Coruña se abre una brecha complicada de salvar.