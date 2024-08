La Ejecutiva de A Coruña se desliga del acuerdo del sindicato policial SUP con Desokupa

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en A Coruña se desmarca del acuerdo que han firmado la Comisión Ejecutiva Nacional (CEN) del sindicato con la organización Desokupa para la formación de agentes en desalojos, un acuerdo que ha suscitado la unión de otras centrales sindicales de la Policía Nacional en localidades españolas para rechazarlo.

La Ejecutiva de A Coruña solicita la dimisión de la actual secretaria general del SUP, Mónica Gracia, y la convocatoria de un congreso extraordinario antes de que acabe el año. El comité provincial solicita “un cambio de rumbo” y “un cambio de caras” en la dirección del sindicato: “No vamos a organizar, promover, publicitar, anotar, etc, dicho curso en A Coruña”.

“Estamos a la deriva. Hemos sentido vergüenza al ver las noticias en los distintos medios sobre el acuerdo firmado por el CEN. No hemos recibido ninguna llamada o mensaje a favor de ese acuerdo, al contrario, críticas y más críticas”, añade el SUP en A Coruña, que resalta que en la provincia hay compañeros “plenamente capacitados para impartir cursos de defensa personal, técnicas de bastón policial, reducción de personas agresivas, progresión en inmuebles, entradas y registros”.

La Ejecutiva provincial también acusa al SUP de “alejarse de los objetivos que preocupan a nuestro colectivo”, entre los que señala la “jubilación digna” con similares retribuciones y condiciones que las policías autonómicas. “Nos preguntamos si algún miembro del Gobierno de España se sentará a negociar con nosotros la jubilación digna con la CEN actual”, apunta.

Dimisiones

Desokupa, formación dirigida por Daniel Esteve, ofrece cursos dirigidos al público general o especializado en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tras el acuerdo con el SUP, el Ministerio del Interior reaccionó señalando que el curso no será “ni homologable ni baremable”, como asegurá en un primer momento el SUP a través de redes sociales. El secretario de Riesgos Laborales del sindicato, Carlos Prieto, afirmó que la formación a través de estos cursos sería puntuable de cara a movimientos internos, pero no de carácter oficial. El SUP, comentó, no pagará nada por el curso, sino que cada agente interesado lo costeará de su bolsillo.

El acuerdo entre el SUP y Desokupa ha generado tal malestar que el número dos del sindicato en Euskadi ha dimitido y denunciado “la deriva ultra” del SUP. “Me duele profundamente ver cómo el sindicato que una vez fue la punta de lanza en la formación en materia de seguridad en España, y que siempre se caracterizó por su independencia y su compromiso con los derechos de los policías, se ha convertido en un instrumento político al servicio de intereses personales. La reciente alianza con la organización ultra Desokupa es, a mi juicio, el punto de no retorno en esta deriva”, ha escrito en una carta el secretario de Organización del SUP en Euskadi, quien considera “inaceptable” que su sindicato “establezca alianzas con una organización que promueve la discriminación y el odio hacia determinados grupos de personas”.