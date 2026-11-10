29N: Feijóo promete en su programa electoral derogar el uso del idioma gallego en el Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una foto de archivo en el Congreso de los Diputados. Europa Press

El PP ha incluido en su programa electoral el compromiso de modificar el Reglamento del Congreso para derogar la reforma que el PSOE pactó con ERC y Junts para permitir el uso del gallego y las demás lenguas cooficiales en los debates parlamentarios de la Cámara Baja: "El castellano volverá a ser la lengua común de trabajo en el Congreso", asegura el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Esa reforma reglamentaria fue una de las condiciones que los partidos independentistas exigieron al PSOE para apoyar a la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso y así dar a PSOE y Sumar la mayoría en la Mesa de la Cámara. El uso de las lenguas cooficiales se empezó a utilizar antes incluso de que se aprobase el cambio en el Reglamento.

El PP votó en contra de aquella reforma y ahora propone derogarla. La idea ya la había avanzado la 'número dos' de la lista del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, cuando dijo hace unas semanas que su primera medida sería acabar con "los pinganillos" que a su juicio dividen a los españoles.

El gallego, en el Senado

El programa electoral del PP para los comicios del 29 de noviembre recoge que propondrán la reforma del Reglamento de la Cámara "para que los debates parlamentarios se desarrollen en la lengua común de todos los españoles", dejando en el Senado la posibilidad de usar las lenguas cooficiales, como existe en la actualidad.

"Del mismo modo, el castellano será la lengua de trabajo en los órganos de máximo nivel de cooperación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas", añade también el programa.

El PP recuerda que "el castellano es la lengua común" y que los españoles "tienen el deber constitucional de conocerla y el derecho a usarla", por lo que prometen garantizar "el derecho constitucional de recibir enseñanza en castellano en todas las etapas del sistema educativo y en toda la Nación". Las Administraciones de los territorios con cooficialidad podrán dirigirse a los ciudadanos en la lengua oficial o en la cooficial, "a elección del ciudadano".

En su programa electoral, recogido por Europa Press, el PP también promete reformar el Reglamento del Congreso para limitar las prórrogas de plazos de enmiendas con el fin de evitar bloqueos de leyes, así como prohibir enmiendas ajenas al objeto de una ley y fijar plazos máximos de tramitación de proposiciones de ley enviadas desde el Senado.

Del mismo modo, se compromete a reservar los decretos leyes para para "situaciones verdaderamente extraordinarias y urgentes" y limitará el recurso al procedimiento de urgencia, la lectura única y los procedimientos excepcionales que reducen el debate parlamentario.

En cuanto al control parlamentario, exigirá que los miembros del Gobierno acudan a las citaciones del Congreso y del Senado y obligará a que se justifiquen las ausencias: "El incumplimiento injustificado tendrá consecuencias parlamentarias expresamente previstas en los reglamentos". También garantiza que "el debate sobre el Estado de la Nación se celebrará en cada año completo de legislatura".

El PP, por último, promete crear un Registro Nacional de Lobbies público y obligatorio, dependiente de la Autoridad Independiente de Transparencia, en el que conste a quién representa cada grupo de interés, y asegura que reformará la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para fijar plazos máximos de desclasificación y control judicial efectivo.

"La información reservada deberá responder a una necesidad real de protección de la seguridad y los intereses del Estado, no a la conveniencia de quien gobierna", sostienen.