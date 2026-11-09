Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de una estación de tren de Santiago César Arxina - Europa Press

Estos son los servicios mínimos de Renfe durante la huelga del 11N en Galicia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos para Renfe de cara a la huelga general convocada para el 11 de noviembre en todo el territorio nacional, incluyendo un 75% en hora punta para el servicio de Cercanías. Así lo ha informado este lunes a través de un comunicado.

El horario punta para Renfe abarca desde las 06:00 a las 09:00 horas; de las 13:30 a las 15:30 horas y de las 18:30 a las 20:30 horas. Para el resto de la jornada, los servicios mínimos son un 50%.

En los trenes de Media Distancia se ha establecido una media del 65%, mientras que para Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos decretados son del 73% de los habituales.

En los trenes de Mercancías, el Ministerio ha decretado un servicio mínimo del 26% respecto a los servicios programados.

Cabe recordar que no se trata de la única jornada reivindicativa para Renfe, ya que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene una huelga propia convocada para el martes 10 y el jueves 12 de noviembre.