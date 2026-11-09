CCOO y CIG tachan de "abusivos" los servicios mínimos de la Xunta para la huelga general del 11N

Los sindicatos CCOO y CIG han mostrado su rechazo a los servicios mínimos decretados por la Xunta de Galicia para la huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre. Ambas organizaciones consideran que las condiciones fijadas por la Administración autonómica son "abusivas" y restringen el ejercicio de un derecho fundamental. Mientras CCOO advierte de que utilizará todas las herramientas a su alcance para defender el derecho a la huelga, la CIG ya estudia presentar un recurso judicial contra el decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Las críticas de ambas organizaciones se centran en que los servicios mínimos establecidos van más allá de lo necesario para garantizar las prestaciones esenciales durante la jornada de paro. CCOO sostiene que la propuesta inicial de la Xunta buscaba mantener unos niveles de actividad similares a los de un día laborable ordinario, mientras que la CIG denuncia que la Administración no ha tenido en cuenta ninguna de las aportaciones trasladadas por los representantes sindicales durante las reuniones previas.

En el caso de CCOO, el sindicato ya había cuestionado la propuesta autonómica tras la reunión mantenida esta semana para abordar los servicios mínimos en ámbitos como la Administración autonómica, la enseñanza, el transporte, la justicia o la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG). La organización critica, además, que la convocatoria de ese encuentro se enviase con apenas 24 horas de antelación, un plazo que considera insuficiente para estudiar la documentación.

La central sindical asegura que presentó una alternativa para limitar las obligaciones laborales a la prestación de los servicios estrictamente esenciales, pero afirma que la Xunta no respondió a esa petición. "La Xunta pretende vulnerar el derecho de huelga y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para defender el ejercicio de este derecho fundamental", advierte la secretaria de Organización de CCOO, Maica Bouza.

La organización también extiende sus críticas a las propuestas de otras administraciones. Tras recibir las comunicaciones relativas al Sergas y sus entidades dependientes, así como a la Administración General del Estado, CCOO cuestiona que exista una voluntad real de facilitar el seguimiento de la huelga. A su juicio, se está imponiendo una tendencia a establecer servicios mínimos que superan lo imprescindible para garantizar las prestaciones esenciales.

La CIG prepara un recurso

Por su parte, la CIG ha anunciado que impugnará judicialmente el decreto de la Xunta al considerar que vuelve a limitar de forma injustificada el derecho a la huelga. El sindicato denuncia que la resolución publicada este lunes en el DOG no incorpora ninguna de las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales e incluso amplía las obligaciones de presencia a estructuras como la Amtega, las universidades o la Funga, que no figuraban en el documento inicial presentado por la Administración.

El secretario confederal de Afiliación y Departamentos Técnicos de la CIG, Renato Núñez, sostiene que el decreto reproduce condiciones aplicadas en anteriores convocatorias de huelga general, pese a que existen sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que han anulado servicios mínimos por falta de justificación. El responsable sindical considera especialmente preocupante que la Xunta haya incrementado incluso el número de trabajadores obligados a acudir a sus puestos respecto a anteriores jornadas de paro.

Entre los ejemplos que señala está el de la Televisión de Galicia. La CIG cuestiona que, aunque no se establezcan servicios mínimos para los programas no informativos, el decreto contemple la posibilidad de emitir contenidos repetidos cuando no sea posible ofrecer un espacio por el seguimiento de la huelga. El sindicato recuerda que el TSXG ya consideró contraria al derecho de huelga la emisión de programas previamente grabados durante una jornada de paro, al entender que proyecta una imagen de normalidad que no se corresponde con la actividad real.

Núñez también critica que se establezcan siete efectivos de continuidad para ajustar esas redifusiones y que se incluya personal de maquillaje entre los servicios mínimos, con una persona por turno. "Salir sin brillos por la televisión no parece que pueda considerarse un trabajo esencial", ironiza el representante sindical.

Las objeciones de la CIG alcanzan también a otros departamentos y servicios públicos. El sindicato cuestiona que se obligue a mantener personal en el Servicio de Listas de Contratación Temporal pese a tratarse de una huelga de 24 horas, así como en la Axencia Tributaria de Galicia, ante la posibilidad de que coincida con el último día para abonar determinados impuestos. En este último caso, recuerda que buena parte de los pagos pueden realizarse por vía telemática. También pone en duda la necesidad de garantizar el servicio de comedor del Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Sanidad y educación

La sanidad pública y la enseñanza figuran igualmente entre los ámbitos señalados por la organización nacionalista. La CIG considera que los servicios mínimos establecidos para el Sergas se acercan más a unos "servicios máximos", con presencias que, según denuncia, superan las habituales durante buena parte del año en algunos centros de atención primaria.

En el ámbito educativo, el sindicato advierte de las dificultades que tendrán los docentes de las escuelas unitarias para secundar la huelga, debido a la obligación de garantizar la apertura y el cierre de todos los centros. También señala una supuesta incoherencia en las condiciones fijadas para la enseñanza concertada, al establecerse una actividad diferente para la huelga general del 11 de noviembre y para el paro sectorial de la jornada anterior.

Ante esta situación, la CIG asegura que sus servicios jurídicos ya estudian las vías para recurrir el decreto y lamenta que la Xunta mantenga unos criterios que, en su opinión, no se ajustan a derecho pese a las resoluciones judiciales anteriores.

UGT también los rechaza

UGT también ha rechazado la propuesta de servicios mínimos de la Xunta para la huelga general del 11 de noviembre, al considerarla "abusiva" y entender que limita el ejercicio del derecho fundamental a la huelga.

El sindicato critica que la reunión del comité de huelga con la Dirección Xeral de Emprego Público y Administración de Persoal se celebrase el pasado 4 de noviembre, con apenas 24 horas de antelación, para negociar un documento de 110 páginas.

Además, sostiene que las coberturas planteadas superan las habituales en domingos y festivos, por lo que considera que la Administración está imponiendo más personal del necesario para garantizar los servicios esenciales durante una convocatoria de 24 horas.

La organización sindical pone especial énfasis en la sanidad y la educación. En el caso del Sergas, denuncia que los servicios mínimos contemplan más efectivos que los habituales en días festivos y que se pretende mantener abiertos centros de atención primaria que normalmente cierran esas jornadas, cuando, a su juicio, debería bastar con garantizar la atención urgente.

En educación, cuestiona que se justifique la apertura de los centros para proteger el derecho a la enseñanza, al entender que una huelga de un solo día no compromete este servicio a largo plazo.