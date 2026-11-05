La Xunta amplía la alerta por sequía en Galicia: estos son los 59 concellos afectados

La Xunta ha ampliado la declaración de alerta por escasez de agua a cuatro nuevos sistemas de Galicia-Costa: las zonas de Ferrol, A Coruña, la costa de Pontevedra y Vigo. Estas áreas se sumarán de este modo a las unidades territoriales del río Lérez y del río Anllóns, que ya estaban en situación de alerta desde el mes de agosto.

La Oficina da Seca ha tomado la decisión dada la escasez de lluvias. La medida, que afecta a un total de 59 ayuntamientos de las provincias de A Coruña y Pontevedra, se basa en factores como la situación de cada sistema fluvial: los datos y las previsiones meteorológicas, el caudal medio de los ríos, la ocupación de los embalses y otros indicadores de sequía y escasez.

Aunque se prevén precipitaciones para los próximos días, el escenario actual sigue marcado por una reducción de las precipitaciones sostenida en el tiempo, por lo que toda la Demarcación Galicia-Costa permanecerá en situación de sequía prolongada.

Esta declaración, en todo caso, no implica por sí misma restricciones en los usos y consumos de agua. A efectos prácticos, las limitaciones y posibles medidas de ahorro sobre los abastecimientos municipales afectados seguirán dependiendo de la fase de escasez en que se encuentre cada sistema (prealerta o alerta).

Los concellos en alerta

Un total de 123 ayuntamientos están parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas por la escasez coyuntural de agua: 59 en alerta o con medidas equivalentes y otros 64 en prealerta.

El estado de alerta es el segundo nivel más alto de los establecidos en el Plan especial da seca e implica intensificar las medidas para conservar los recursos disponibles. Según las necesidades de cada sistema, pueden adoptarse limitaciones sobre usos no prioritarios como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines, entre otras medidas para reducir el consumo.

Los ayuntamientos incluidos territorialmente en las unidades en alerta son los siguientes:

UTE Ferrol (río Mera, ría de Ortigueira y ría de Cedeira) : Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas

: Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas UTE río Verdugo, ría de Vigo y ría de Baiona/ Subsistema de Zamáns y Baiona : Fornelos de Montes, Gondomar, Mondariz, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomaior, Vigo y Baiona

: Fornelos de Montes, Gondomar, Mondariz, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Soutomaior, Vigo y Baiona UTE Costa de Pontevedra : A Guarda y O Rosal

: A Guarda y O Rosal UTE río Mero, Arteixo y ría de A Coruña : A Coruña y Cambre

: A Coruña y Cambre UTE río Lérez : Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa

: Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa UTE río Anllóns: Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas

Los concellos en prealerta

El estado de prealerta es fundamentalmente una fase de vigilancia reforzada. Implica intensificar el seguimiento de la situación meteorológica, de los niveles de los ríos y embalses y de las posibles incidencias, además de promover un uso responsable del agua y minimizar gastos públicos no esenciales. En este escenario también se solicita a los municipios la comunicación diaria de sus caudales de consumo.

Los 64 ayuntamientos afectados por la situación de prealerta son los siguientes:

Zonas de los ríos Umia y ría de Arousa : A Illa de Arousa, Caldas de Reis, Cambados, Cuntis, O Grove, Portas, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa

: A Illa de Arousa, Caldas de Reis, Cambados, Cuntis, O Grove, Portas, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa Área del río Tambre y ría de Muros: Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Oza-Cesuras, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar

Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Oza-Cesuras, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar Zona del río Mandeo y de la ría de Betanzos: Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior, Friol y Guitiriz

Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior, Friol y Guitiriz Área de los ríos Landro y Ouro: Alfoz de Castrodouro, Foz, Muras, Ourol, O Valadouro y Viveiro

La situación en el resto de la demarcación Galicia-Costa es de normalidad desde el punto de vista de la escasez de agua. Según los últimos datos disponibles, los embalses de abastecimiento se sitúan al 38,04% de su capacidad, casi 27 puntos por debajo del nivel registrado en las mismas fechas del año 2025.