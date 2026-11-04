El paro en Galicia sube un 2,15% en el mes de octubre

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 2.412 personas en octubre en Galicia. Esto supone un 2,15% más que el mes anterior, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por Europa Press. El total de desempleados asciende así a 114.849 en Galicia.

Este incremento es superior a la media de subida nacional que se sitúa en el 1,8%.

En toda España se ha experimentado un incremento de 43.128 personas desempleadas en octubre. Esto puede ser debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 27.000 desempleados en el mes tras el fin de la temporada estival.

En comparación con octubre de 2025, el desempleo en la comunidad se incrementa en 1.463 personas, un 1,29% más. Sin embargo, a nivel nacional ha habido una tasa descendente del 0,86%, ya que hay un recorte de 21.133 parados.