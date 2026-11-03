La sequía "preocupa" en Galicia y la Xunta advierte: "Hay que ser prudentes"

La situación de sequía que atraviesa Galicia desde hace meses "preocupa", aunque todavía no es una "emergencia". Así lo ha explicado este martes en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha concretado que el Comité da Seca se reunirá para evaluar si es preciso tomar alguna medida al respecto.

Rueda indicó que el mes pasado fue "uno de los octubres con menos lluvias que se recuerdan en muchísimo tiempo". Un hecho que ha ido contra los pronósticos y que ha dado continuidad a la falta de lluvias que hubo durante todo el verano, derivando en "un momento preocupante, lo que no quiere decir de emergencia".

La situación no afecta por igual a toda Galicia, aunque el mandatario autonómico ha señalado que es preciso solucionar los problemas que hay en algunas zonas "cuanto antes".

El Concello de Vigo es uno de los más afectados. El alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, alertó este martes del bajo nivel de ocupación de la presa de Eiras: está 33,6% de su capacidad y baja "a razón de 0,6 puntos por día".

Esto significa, según explicó el regidor, que solo se puede garantizar agua de calidad óptima para el consumo unos 24 ó 25 días, hasta el próximo 26 de noviembre. "A partir de ahí, tenemos aproximadamente dos meses más de agua, pero ya puede haber incidencias en la calidad", aseguró Caballero.

"Hay que ser prudentes"

El Comité da Seca se reunirá previsiblemente este jueves para analizar la situación de abastecimiento del agua en Galicia. Rueda explicó que el objetivo es determinar si es preciso adoptar medidas y cuáles serían para garantizar una "gestión razonable" de este recurso. En todo caso, el presidente de la Xunta ha apuntado que no serán medidas de emergencia: "Aún no está en peligro el abastecimiento".

"Hay que ser prudentes. El agua hay que utilizarla siempre racionalmente y ahora muchísimo más con la escasez de lluvias", señaló Rueda, que admitió que hay lugares "puntuales" en los que ya se están registrando "situaciones comprometidas" y que el momento es "complicado", aunque espera que "no vaya a más".

El mandatario autonómico recalcó que hay que actuar a expensas de la meteorología y que se tomarán las medidas precisas, recordando que "parece" que se anuncian lluvias para los próximos días. Mientras, Rueda ha pedido que se use el agua de forma "racional", ya que es "un bien escaso siempre".

"Aunque cuando hay mucha parece que no pasa nada, después vemos que no cuando llegan estos momentos prolongados de sequía. Prudencia, el momento ahora es de preocupación, no de emergencia", concluyó el presidente de la Xunta.