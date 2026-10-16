El PSOE da luz verde a las listas del PSdeG al Congreso y Senado

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, participa en la reunión de la Comisión Federal de Listas PSdG

La Comisión Federal de Listas del Partido Socialista, en la que ha participado este viernes la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha dado el visto bueno a las candidaturas al Congreso y al Senado por las cuatro provincias gallegas para las elecciones generales del 29 de noviembre, según información de Europa Press. El Comité Federal las ratificará el sábado.

Obdulia Taboadela, Patricia Otero, Carmen R. Dacosta y Abel Losada son los socialistas que encabezarán las listas al Congreso por A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, respectivamente.

Por su parte, Gumersindo Guinarte, César Mogo, María Fernández y Carmela Silva serán los aspirantes al Senado, tal y como aprobaron el pasado miércoles los comités provinciales. Por lo tanto, de las 8 listas, 5 de ellas están encabezadas por mujeres.

Candidaturas por A Coruña

Por A Coruña, tal y como aprobaba el comité provincial el pasado miércoles, la actual subdelegada del Gobierno en la provincia y exdiputada en el Congreso, Obdulia Taboadela, encabezará la lista a la Cámara baja. Será acompañada por el concejal de Ferrol, Julián Reina, como número dos; la secretaria xeral de las Xuventudes Socialistas, Ana Alvite, como tres; y el edil de Porto do Son, Jorge Romero, en el cuatro. La sorpresa de esta semana fue que se quedara fuera la subdelegada del Gobierno, María Rivas, quien se había postulado para liderar la candidatura con el apoyo de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

En cuanto a la candidatura del Senado estará encabezada por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santiago, Gumersindo Guinarte, uno de los dos concejales que se mantuvo fiel a la dirección local durante la crisis que el partido atravesó en la capital gallega. Por detrás irán la edil de Culleredo, Cristina Pardo, o el socialista de Valdoviño, Alejandro Antonio García.

Candidaturas por Lugo

En Lugo la 'número uno' al Congreso será Patricia Otero, quien ya ocupó esta última legislatura el escaño en la Cámara baja que dejó libre el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, al ser elegido parlamentario autonómico. Siguen a Patricia Otero en la candidatura el concejal en Lugo, Jorge Bustos, la secretaria xeral de las Xuventudes en la provincia, Eva Blanco, y el socialista de As Nogais, Isamel Carcedo.

Por su parte, no hubo sorpresas en la lista al Senado y César Mogo, próximo al líder del PSOE, Pedro Sánchez, figura como primer candidato. Le siguen la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lugo, Ana González Abelleira, y el alcalde de Ribas de Sil, Roberto Castro González.

De la candidatura de Lugo ya había quedado fuera el exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco, quien se había postulado como candidato al Senado. Él mismo trasladó públicamente su malestar y pidió revisar los votos emitidos a favor de cada aspirante en las agrupaciones. Unas declaraciones a las que el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, replicó asegurando que se le había ofrecido ir de número dos en la candidatura a la Cámara baja, pero que él mismo había rechazado esta propuesta.

Candidaturas por Ourense

Además, será 'número uno' por Ourense la actual diputada autonómica, Carmen Rodríguez Dacosta, lo que podrá implicar cambios en el grupo de los socialistas en el Parlamento de Galicia. Tras Rodríguez Dacosta, ocupa el segundo puesto en la lista del PSOE el concejal de Amoeiro y coordinador comarcal del PSOE, Brian Diz González.

También hubo novedades en la candidatura por la provincia al Senado. El actual senador Rodríguez Villarino pasa a ser número dos de la lista, tras encabezarla. El primer puesto lo ocupará la edil ourensana, María Fernández. Un hecho por el que el que fuera secretario xeral del PSOE provincial pidió también que se revisase el resultado de las votaciones celebradas en las agrupaciones locales.

Candidaturas por Pontevedra

Finalmente, la candidatura al Congreso por la provincia de Pontevedra está encabezada por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada (Vigo), un puesto que ocupó el actual secretario xeral del PSOE provincial, David Regadesen los comicios de 2023.

La candidatura continúa, por orden, con Margarita Adrio (Pontevedra), Manuel Pazos (Marín), Tania García (Vilagarcía), Ángel Rivas (Vigo), Digna Rivas (Redondela) y David Alonso (O Porriño).

Por su parte, al frente de la candidatura a la Cámara baja por Pontevedra repite Carmela Silva Rego (Vigo), seguida por José Cacabelos Rico (O Grove) y Olga Alonso Suárez (Vigo).