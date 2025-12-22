Galicia pedirá al Gobierno "actuar" para que China reconsidere los aranceles a productos lácteos

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha anticipado este lunes, después de trascender que China impondrá aranceles provisionales de hasta el 42,7% a productos lácteos de la UE, que el Ejecutivo gallego demandará al Gobierno central que "haga lo posible" por que reconsidere esta decisión.

Tras presidir el Consello de la Xunta, ante la ausencia del presidente, Alfonso Rueda, Calvo ha incidido en que el Gobierno gallego estaba en desacuerdo con el alza arancelaria cuando venía "de Occidente" y lo mismo ocurre en este caso.

En el primero, ha esgrimido que la Xunta puso sobre la mesa "una serie de medidas" una vez que se "agotó" el margen de negociación y se evidenció "la incapacidad" del Ejecutivo central, y ha dado a entender que las mismas pautas se podrían seguir con los aranceles chinos.

"A pesar de no tener toda la información, parece de sentido común pensar que lo primero que habrá que hacer es intentar negociar con el Gobierno chino", ha manifestado, antes de incidir en el relevante papel que tiene España como productora —y Galicia dentro de España—.

Por ello, ha insistido en que la Xunta instará al Gobierno a actuar. "Creo que es el primer paso", ha reflexionado, para concluir que, si se continúa adelante, el Ejecutivo autonómico analizará "qué medidas se pueden adoptar". "Pero lo primero es intentar que cambie la postura del Gobierno chino", ha zanjado.

La Xunta no ve "prioritario" que Galicia forme parte de la Unesco

En su comparecencia, Calvo también ha sido preguntado por el anuncio del presidente estatal, Pedro Sánchez, de que el Gobierno solicitará que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la Unesco.

Dicho anuncio, a juicio del conselleiro, supone "una prueba total y absoluta de a qué se dedica el Gobierno de Pedro Sánchez". "En España y todas las comunidades tenemos un montón de problemas, de necesidades y de peticiones, y a lo que se dedica el Gobierno de Sánchez es a intentar que País Vasco y Cataluña estén en la Unesco", ha reprobado.

En el caso de Galicia, ha esgrimido que tiene "muchas preocupaciones" y "muchos frentes abiertos" con el Gobierno de Sánchez, y ha añadido que, a su modo de ver, es "muchísimo más importante" poder hallar una solución a todos ellos "antes que estar representados en un organismo internacional en el que la comunidad se siente representada por España".

"Lo que queremos es solucionar los frentes que tenemos abiertos con el Gobierno de España, esa es nuestra prioridad", ha concluido.