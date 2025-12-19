Torrado (PSdeG) apela a "no instrumentalizar" el canal antiacoso del partido

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha explicado este viernes que el partido socialista no tiene constancia de las denuncias presentadas contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y ha apelado a "no instrumentalizar" el canal antiacoso.

La organización de una institución, señaló Torrado, debe focalizar su actuación en tres cuestiones clave: el cumplimiento del procedimiento "con rigor" para evitar especular; "alejar siempre el foco" de las víctimas y las personas denunciantes de cualquier tipo de caso y "no instrumentalizar ni a las víctimas ni el procedimiento"; y la "prudencia", que permite ser "precisos" y "veraces".

"A la dirección del partido le corresponde ser prudente. La prudencia permite tener una visión que el tiempo da con más claridad, no permite hacer juegos rápidos y entrar en la comunicación tan urgente que el día a día demanda", señaló Torrado, sobre la decisión del PSdeG de no hacer declaraciones respecto a las últimas polémicas hasta tener confirmación oficial.

Así, el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG insistió en que no tienen conocimiento de las denuncias contra Inés Rey, algo que el partido socialista gallego ya había avanzado ayer. Fuentes del partido explicaron que tienen acceso a las denuncias presentadas a través del canal interno una vez lo confirma Ferraz, como con el caso Tomé en la Diputación de Lugo, o si las presuntas víctimas se ponen en contacto directamente con la dirección provincial, como pasó en el caso del alcalde de Barbadás.

"En los últimos días este partido afrontó una denuncia por acoso sexual, una denuncia por acoso laboral vinculada a un caso de acoso sexual previo y no hay constancia de nada en el Concello da Coruña, pero no parece que se ajuste a esos perfiles. No lo sabemos, y como no lo sabemos no podemos hacer valoración", insistió Torrado.

Preguntado por la gobernabilidad en la ciudad tras la crisis que abre esta denuncia después de que el PP haya pedido la dimisión de la regidora, Torrado ha sostenido que no es a él quien le corresponde analizar este asunto. "Lo que sí sé es que quien no gobierna es el PP y no va a gobernar. Y viendo al portavoz que tienen, mucho mejor que no lo hagan", ha apuntado el socialista.

Inés Rey niega los hechos

Eva Martínez Acón y Esther Fontán, exconcejalas del ayuntamiento de A Coruña denunciaron a la alcaldesa Inés Rey y al portavoz municipal José Manuel Lage Tuñas a través del canal interno del PSOE. Ambas denunciaron unos hechos sufridos durante su estancia en el Gobierno, entre 2019 y 2023, algunos de los cuales fueron noticia en su momento.

La alcaldesa Inés Rey ha afirmado hoy con contundencia que las denuncias presentadas ayer contra ella misma por acoso laboral son "falsas". La regidora ha señalado que las quejas se efectuaron por un canal interno del PSOE pensado para presentar denuncias anónimas de acoso sexual, por lo que considera que estas denuncias han sido un "ajuste de cuentas".

"Hay gente sin escrúpulos que solo busca su propio interés. Quiero manifestar mi repulsa por el uso de un canal pensado para denunciar casos de acoso sexual y para personas que no pueden defenderse, no para un ajuste de cuentas", señaló esta mañana en declaraciones a los medios tras una rueda de prensa.