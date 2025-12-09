Rueda respalda a Diego Calvo: la Policía Adscrita dejará de colaborar con Viogen si no hay más efectivos

Imagen de un policía adscrito a la Xunta. Xunta de Galicia.

Alfonso Rueda volvió a alzar la voz este martes tras la reunión del Consello. El presidente gallego insistió en que la unidad de Policía Adscrita lleva años perdiendo efectivos, una situación que, según dijo, la Xunta ha comunicado reiteradamente al Ministerio del Interior.

"No es nada nuevo. Lo venimos diciendo estos días y lo llevamos diciendo desde hace años", afirmó.

Rueda recordó que Galicia se adherió al sistema Viogen en 2016, cuando la unidad contaba con más personal disponible.

"Fuimos la única comunidad que colaboró con Viogen, mientras otras con muchos más efectivos no lo hicieron", subrayó.

Para el jefe del Ejecutivo autonómico, ese gesto expresaba "la sensibilidad de la Xunta entonces y la misma que tenemos ahora".

Sin embargo, explicó que la situación ha cambiado y que la pérdida de efectivos hace imposible mantener la colaboración.

"Con menos agentes es lógico pensar que no podemos prestar este servicio. Eso es exactamente lo que le trasladamos a Interior", señaló, dejando claro que no se trata de una maniobra negociadora sino de una limitación real.

Rueda relató además que él mismo viajó en su día a Madrid para reunirse con el ministro y el secretario de Estado. "No era la primera vez que lo planteábamos, ni mucho menos. Le dimos la importancia suficiente como para ir personalmente", afirmó.

Según indicó, el Ministerio anunció un aumento de policías y pidió discreción, pero "no volvimos a saber nada".

El presidente concluyó insistiendo en que la Xunta quiere cumplir correctamente sus competencias, especialmente en un ámbito tan delicado como la violencia machista.

"Si no hay efectivos, no se puede", sentenció, reprochando a Interior que no otorgue a este problema la importancia que merece.