La Xunta amplía hasta 2026 la Tarifa Xente Nova y la Tarifa +65 tras 7,7 millones de viajes gratis en Galicia

La Xunta de Galicia ha decidido ampliar hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de la Tarifa Xente Nova y de la Tarifa +65, dos programas que permiten realizar hasta 60 desplazamientos gratuitos al mes en autobús interurbano, así como en el transporte marítimo de la ría de Vigo y en los servicios ferroviarios metropolitanos del área de Ferrol.

La resolución aparece publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia.

El impacto de ambas medidas es contundente: solo entre enero y septiembre, las personas usuarias realizaron 7,7 millones de viajes gratuitos, mientras que el número de nuevas altas alcanzó casi 39.000.

Para cubrir estas bonificaciones, Xunta y Estado destinaron más de 13,1 millones de euros, un ahorro directo para miles de familias.

En el caso de la Tarjeta Xente Nova, destinada a menores de 21 años, 20.000 jóvenes se dieron de alta en 2025 y el total de tarjetas activas asciende ya a 132.000.

Hasta septiembre sumaron 4,9 millones de trayectos, superando los datos de 2024 y consolidando una media mensual de más de 540.000 viajes gratuitos.

Desde su creación en 2016, esta tarjeta acumula más de 33,5 millones de desplazamientos financiados y una inversión global de 50,2 millones de euros.

Por su parte, la Tarifa +65, implantada a comienzos de 2024, continúa creciendo con fuerza. Casi 19.000 personas mayores se incorporaron en lo que va de año, lo que eleva las tarjetas activas a más de 167.000. Los mayores de 65 realizaron 2,8 millones de viajes gratis hasta septiembre, un 22% más que en el mismo periodo del año pasado.

En menos de dos años, esta medida ya suma casi 6 millones de trayectos y una inversión superior a 9,2 millones de euros.