Tres propuestas competirán para diseñar los nuevos chiringuitos sostenibles de playa en Galicia

La Xunta de Galicia acaba de resolver el concurso de ideas convocado el pasado mes de septiembre con el fin de obtener un prototipo de chiringuito biosostenible integrado en el paisaje de las playas y de los entornos naturales costeros gallegos. En total, 3 de las 16 propuestas finalmente admitidas y evaluadas fueron seleccionadas para ser incluidas en la propuesta final.

El jurado, presidido por el director del Instituto de Estudios del Territorio (IET), Enrique de Salvador, y otros técnicos del organismo además de dos arquitectos, se reunió este lunes por quinta y última vez para analizar los trabajos y decidió asignar un primer premio de 12.000 euros para la propuesta bajo el lema 'Del mar al furancho', un segundo de 10.000 euros para Módulo, serie y litoral y un tercero de 8.000 euros para Secadoiro.

La convocatoria del concurso está dirigida a la selección de las mejores ideas de las que sacar un prototipo que posteriormente se pueda replicar y materializar en un proyecto constructivo. Por ello, durante el proceso de selección se valoró sobre todo la viabilidad y calidad arquitectónica de las propuestas, los valores funcionales y paisajísticos así como la sostenibilidad ambiental, económica y social de los diseños presentados. De hecho, el ganador del premio de 12.000 euros está previsto que, en una fase posterior, pueda optar también a la redacción del proyecto básico y de ejecución del prototipo.

El fallo con la propuesta final de los trabajos premiados fue publicado este martes, 25 de noviembre, en la plataforma de contratos públicos de Galicia aunque no es definitiva. Así, las personas o empresas que presentaron los tres trabajos seleccionados como premiados tendrán 10 días para presentar la documentación exigida y acreditar su solvencia técnica y económica; en caso de no hacerlo, podrían volver a asignarse los premios.

A través de esta iniciativa, licitada a principios de septiembre, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático busca unificar la estética de los establecimientos hosteleros de temporada —conocidos como chiringuitos— con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible de la costa gallega e integrar este tipo de instalaciones con el entorno. La medida, además, encaja en la triple perspectiva (ambiental, económica y social) con la que se elaboró la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.

Se pretende que los chiringuitos de costa evolucionen a instalaciones sostenibles y adaptadas a los entornos naturales en los que desarrollan su actividad. Así, y aunque tendrán que adaptarse en todo caso y de igual manera a la normativa urbanística de cada ayuntamiento y a las Directrices del Paisaje, el objetivo del concurso de ideas es que, como punto de partida, se pueda disponer de uno o de varios puestos de playa modelo que sirvan de referencia para los promotores de estos establecimientos.

En concreto, se considera fundamental que este tipo de instalaciones puedan readaptarse en cuestiones de carácter arquitectónico y de uso de materiales, así como en relación a los sistemas de abastecimiento y gestión de residuos, al consumo energético, a la relación con los ecosistemas litorales y a su funcionamiento mientras estén funcionando.