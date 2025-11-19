Crece la esperanza de vida en Galicia: supera por primera vez los 84 años

La esperanza de vida de los gallegos al nacer supera por primera vez los 84 años en la serie histórica (se remonta a 1991), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles y que recoge Europa Press.

De tal forma, los gallegos nacidos en 2024 tienen una esperanza de vida de 84,08 años (eran 83,6 años en 2023), cifra similar a la media española, que supera por vez primera igualmente los 84 años.

Si se echa la vista atrás, los gallegos que nacieron en el año 2000 tenían una esperanza de vida de 79,2 años, cinco años menos que actualmente.

El primer año en el que se contabilizó esta estadística en el INE arrojaba que los nacidos en 1991 tenían una esperanza de vida de 76,8 años, unos siete años menos que actualmente.

Mientras, el saldo vegetativo de Galicia en 2024 sigue empeorando, con datos definitivos, al ser negativo en 19.399 personas, con 32.749 muertes y solo 13.350 nacimientos (-4,7%).