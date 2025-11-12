Claudia deja más de un centenar de incidencias de noche en Galicia: caída de árboles e inundaciones

La borrasca Claudia dejó más de un centenar de incidencias en la noche entre el martes y miércoles en Galicia, aunque sin daños personales.

Según informa el 112 Galicia y recoge Europa Press, la mayoría de las intervenciones de los equipos de emergencias estuvieron relacionadas con la caída de árboles, tendido eléctrico y postes, así como inundaciones en carreteras, garajes y viviendas.

Las provincias de Pontevedra y A Coruña registraron la mayor cantidad de incidencias, con 62 y 53, respectivamente, entre la tarde del martes y hasta las primeras horas de este miércoles.

El 112 Galicia registró un incremento de incidencias en la circulación debido a la presencia de árboles, cables o postes en las vías, así como bolsas de agua e inundaciones puntuales en las carreteras, en garajes y viviendas. En total, suman 144 incidencias en Galicia debido al efecto de la lluvia y el viento.

Especialmente, en las últimas horas del martes se notó una subida en las intervenciones de los equipos de emergencias en ayuntamientos de las Rías Baixas, como Vilagarcía y Vilanova de Arousa (9 y 4 incidencias), que afrontaron situaciones relacionadas con inundaciones.

Dentro de la provincia de Pontevedra, de momento la más afectada, el ayuntamiento de Vigo también registró un número elevado de intervenciones (15) con la misma casuística.

En la provincia de A Coruña, se contabilizaron 53 incidencias, principalmente en municipios de litoral como Carballo, Muxía, Outes o Ribeira.

Las provincias de Lugo, con 22, y Ourense, con siete son las que registraron menor número de incidencias.

Máximas

Una nueva jornada de influencia de la borrasca Claudia deja máximas de vientos de 132 kilómetros por hora en Cervantes (Lugo) y lluvias acumuladas de 79 litros por metro cuadrado en Santa Comba (A Coruña).

MeteoGalicia indica que el frente asociado a la borrasca se moverá "muy lentamente hacia el este" durante este miércoles. El viento sopla fuerte durante la mañana y bajará lentamente por la tarde.

Entre las 20:00 del martes y las 8:00 horas de este miércoles ha dejado acumulaciones de lluvias destacadas durante 12 horas en el oeste de la comunidad.

Todo ello en una jornada de miércoles con gran parte de Galicia en alerta amarilla por viento y lluvia. MeteoGalicia también ha activado un aviso naranja al oeste de la provincia de A Coruña por acumulaciones de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.