La Xunta de Galicia destinará 3,7 millones en 2026 a apoyar a la recogida de biorresiduos

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una visita a Lalín este sábado. Xunta de Galicia

La Xunta destinará un total de 3,7 millones de euros el próximo año a apoyar económicamente a los ayuntamientos en el impulso de proyectos para la recogida separada de los biorresiduos —la fracción orgánica de la basura doméstica— y en el lanzamiento de una nueva acción de formación y sensibilización dirigida a implicar a la población en la correcta gestión de estos desechos.

Así lo ha avanzado esta mañana la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en Lalín, uno de los 105 ayuntamientos beneficiarios de las ayudas convocadas por su departamento para proyectos relacionados con biorresiduos, aceites usados y residuos textiles, tal y como informa Europa Press.

Con tal fin, en 2026, 8,2 millones de euros estarán reservados para convocar siete líneas de ayudas destinadas a mejorar la recogida separada de los diferentes tipos de desechos domésticos a nivel local y cuya convocatoria saldrá publicada antes de que finalice este año.

Entre ellas, se le dará especial relevancia a las iniciativas municipales ligadas a la recogida selectiva y posterior reciclaje de los biorresiduos. Esta fracción representa alrededor del 40% de la bolsa tipo de basura doméstica, recuerda la Xunta.

Las entidades locales dispondrán el próximo año de ayudas, entre otras, para la recogida separada de biorresiduos destinada al compostaje industrial y a la doméstica o comunitaria. A estos apoyos dirigidos a los ayuntamientos se suma una acción formativa dotada con 605.000 euros que buscará implicar a la ciudadanía en la recogida separada y posterior reciclaje de la fracción orgánica.