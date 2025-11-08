Las Meninas 2025 reconocen a personas e instituciones de Galicia por su compromiso con la igualdad

Este 2025, una nueva edición de los reconocimientos Meninas, entregados por la Delegación del Gobierno en Galicia, han puesto en valor el trabajo y el compromiso por la igualdad, en este caso, de la ong ACCEM Galicia, la Deputación provincial, la Asociación Concepción Arenal, el IES Chivite de Verín y la decana de la UVigo Enma Torres.

A unos días de la conmemoración del 25N, una jornada para denunciar las violencias machistas, el delegado del Gobierno Pedro Blanco anunció estos reconocimientos en A Coruña.

Sobre ellos, Blanco explicó que "representan a unha Galicia feminista, que rexeita o machismo e a violencia que se exerce contra unha muller polo feito de selo e que loita pola igualdade en todos os ámbitos".

Creados en el 2004, estos reconocimientos se entregan en Galicia desde el 2018. Las distinciones destacan a personas y entidades que sobresalen por su compromiso en la erradicación de la violencia de género, el apoyo a las víctimas y la lucha por la igualdad. El acto de entrega de esta edición será el próximo 21 de noviembre en Santiago de Compostela.

Además de los reconocimientos, se otorgan cinco menciones honoríficas. A nivel gallego ha sido para María Elena Steinger, fiscala delegada de la especialidad de Violencia sobre la Mujer en Galicia. Por provincias, en A Coruña la mención ha sido para el Equipo EMUME da la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña; en Lugo para el equipo viogen de la Compañía de la Guardia Civil de Monforte de Lemos; en Ourense para el policía nacional Ramón Salvador Álvarez Álvarez, destinado en la Unidad de la Policía Adscrita de Galicia en Ourense y en Pontevedra para la unidad UFAM de la comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa.

Paralelamente, la distinción a la Comunicación en Igualdade, en colaboración con el Colexio Oficial de Xornalistas, reconcoe el trabajo de Tareixa Navaza, una figura clave en el periodismo radiofónico y televisivo gallego desde los años 60 y quien trasladó la realidad a la sociedad gallega reivindicando el feminismo delante y detrás de las cámaras.