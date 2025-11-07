Aemet avisa de lo que llega a Galicia este fin de semana: un nuevo frente traerá lluvias puntuales

Después de una semana marcada por la inestabilidad y las alertas que obligaron al cierre de muchos parques en diferentes zonas gallegas, este fin de semana seguirá siendo necesario sacar el paraguas, aunque las precipitaciones serán mucho menos intensas y no se espera activar ninguna alerta.

En palabras de Francisco Infante, delegado de Aemet en Galicia, "nos queda la masa de aire frío que viene detrás del frente. Habrá chubascos con un ligero descenso de las temperaturas". Respecto al sábado y domingo se espera mayor estabilidad, aunque las lluvias sorprenderán a diferentes horas del día.

¿Qué tiempo hará este fin de semana?

Después de varios días marcados por las fuertes lluvias, el viento y las alertas meteorológicas, Galicia se prepara para un fin de semana de mayor tranquilidad. Según explicó Francisco Infante a Quincemil, la situación tenderá a estabilizarse especialmente a partir del sábado, aunque el domingo volverá a asomar un frente débil por el Atlántico.

07/11 00:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: lluvias y costeros. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/IEwL5MWEpy — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) November 6, 2025

Este viernes aún se dejarán notar los efectos del temporal que ha azotado a la comunidad durante la semana. Se esperan precipitaciones generalizadas, más intensas en la fachada atlántica. Las provincias de A Coruña y Pontevedra serán las más afectadas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con valores suaves.

La jornada del sábado traerá una clara mejora del tiempo. "Tendremos una situación de mucha más estabilidad, prácticamente sin precipitaciones", señaló Infante. No obstante, el cielo no estará completamente despejado: la entrada de flujo húmedo del Atlántico provocará intervalos nubosos e incluso momentos de cielos cubiertos, aunque sin apenas lluvia. Será un día más tranquilo tras una semana complicada en toda la comunidad.

El domingo llegará un nuevo frente, "mucho menos activo que el de este viernes", que dejará algunas precipitaciones débiles sobre todo en las provincias atlánticas. En A Coruña y Pontevedra podrán registrarse lluvias intermitentes, mientras que en Lugo y Ourense apenas se esperan precipitaciones, salvo en el norte lucense, donde podrían caer algunas gotas.

En conjunto, el fin de semana será un respiro para Galicia después de la sucesión de borrascas que ha provocado inundaciones y numerosos avisos meteorológicos en los últimos días. Las temperaturas se mantendrán similares a las de este viernes, sin grandes variaciones.