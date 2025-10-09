Los activistas gallegos de la Global Sumud Flotilla ya están en casa: "La matanza continúa"
Manu López y Sandra Garrido atendieron hoy a la prensa en una librería de Santiago de Compostela, tras ser retenidos por el ejército de Israel cuando zarpaban a bordo de la Global Sumud Flotilla para llevar ayuda y crear un corredor humanitario en Palestina
Los activistas gallegos Sandra Garrido y Manu López atendieron hoy a la prensa en la librería Lila de Lilith, en Santiago de Compostela, tras ser detenidos por Israel cuando viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla para romper el bloqueo humanitario que las fuerzas militares israelíes mantienen sobre Gaza. En el encuentro también participaron representantes de organizaciones gallegas de solidaridad con Palestina.
El pasado mes de septiembre, decenas de buques partieron desde el puerto de Barcelona formando la Global Sumud Flotilla con la intención de llevar ayuda y crear un corredor humanitario en Palestina. A principios de este mes, el ejército israelí interceptó esos barcos y detuvo a cerca de 145 activistas, entre los que se encontraban los dos gallegos.
"A visibilización é da Flotilla, pero non é o relevante. A Flotilla organizause porque non estaba importando o que estaba acontecendo en Gaza, masacrándose un país en vivo e en directo ante a complicidad e silencio de todo o mundo", explicaba Sandra.
Por su parte, Manu López comentaba que “isto non é a final da travesía, isto é o principio. Non hai moito que celebrar, hai que celebrar que parece ser que algo despertou despois de moito tempo calados. É un momento agridoce porque sabemos que a matanza continúa”.
Detenidos por el ejército israelí
Las fuerzas militares de Israel interceptaron los barcos en los que iban los dos gallegos que fueron enviados a la cárcel israelí en el desierto del Neguev.
"Tiñamos un protocolo de seguridade de estar quietos no barco, eles con armas, facendo fotos e ofrecendo comida e bebida para logo sacar unha imaxe de bo trato que non era real", explica Sandra. "Non comimos durante 36 horas e non bebimos durante 48. O protocolo funcionou ben e tamén a seguridade de que non éramos palestinos, senón éramos arrasados".
Por su parte, Manu explica que "apuntáronnos no momento máis crítico con punteiros lásers". "Fumos cos ollos vendados, esposados e metidos nun camión a saber onde. Son maestros da tortura psicolóxica e da física", comenta el patrón gallego sobre su detención.
"Nós non fumos a vítimas de nada, o que nos pasou foi o mellos dos escenarios posibles e estábamos todos preparados e arriscar a vida era necesario", aclara.
En relación con la fragata que envió el gobierno español para escoltar a la Flotilla, Furor, ambos coinciden en la nula conexión que tuvieron con ella, "é unha fragata fantasma ao igual que a defensa de Palestina por parte dos gobernos".
"Non tivemos comunicación, eran todo rumores e algún contacto político de 'que vén ou non vén'. Pero, onde tiña que estar esa fragata? Nin a esperábamos, nin a vimos e nin a pedimos", comenta Sandra, "o que si sabemos é que o goberno español continua con esas presuntas medidas de apoio e non confiamos en que vaian a axudar a Reyes Riego -la única española retenida aún por el ejército israelí- si confiamos na sociedade civil".
Manu intentó ponerse en contacto con la flotilla y comenta que "nunca houbo resposta".
Acuerdo de paz
Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba un acuerdo entre Hamás e Israel de un alto el fuego en Gaza y de la liberación de rehenes israelíes.
"Un acordo é cando hai dúas partes, aí non hai dúas partes. Non hai nada de acordar, primeiro hai que parar o xenocidio", comenta Manu sobre esta propuesta. Para Sandra está "proposto por xenocidas que xa mentiron en varias ocasións".
El próximo 15 de agosto, sindicatos gallegos han convocado parones en solidaridad con Palestina, una propuesta que la activista gallega pide que no se desenvoque a pesar de este acuerdo. "Non baixemos a garda, que os sindicatos non a desconvoquen. Xa houbo máis propostas de acordos de paz e foron violados por Israel e Estados Unidos, os mesmos que están poñendo agora este acordo enriba da mesa".
"Despois da primeira tregua, o asasinato de xornalistas foi brutal, por nós, por Palestina, que os sindicatos non modifiquen a convocatoria de folga xeral", reclamó la activista gallega.