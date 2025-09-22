El incendio de Pantón (Lugo) continúa activo después de cuatro días

Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo,. Carlos Castro - Europa Press

El incendio forestal decretado el pasado jueves en la localidad lucense de Pantón continúa activo y quema ya unas 2.000 hectáreas. De acuerdo con la última información de Medio Rural, continúa activa la situación 2 de manera preventiva.

Parte de la superficie quemada afecta al municipio de Sober. Este domingo, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó esta localidad y Pantón, donde informó de que el punto más conflictivo en la lucha contra las llamas se situaba en la zona del río Sil.

Entre los efectivos utilizados en las tareas de extinción están 21 técnicos, 143 agentes, 157 brigadas, 113 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones, además de la colaboración de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.

20:30🎥La brigada TED nos retiramos del #IFPombeiroPantón #Lugo después de trabajar durante todo el día junto a @BMarroxo en labores de refresco, liquidación y vigilancia en el flanco derecho misma zona de trabajo de ayer.



Somos #BomberosForestales #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/YaIkiMX7Jc — BRIF TABUYO (@briftabuyo) September 21, 2025

Por el momento se desconoce el origen exacto del incendio, aunque las primeras investigaciones apuntan a que se originó cerca de la vía férrea. Su proximidad a la red ferroviaria obligó a cortar la conexión entre Ourense y Lugo el pasado viernes, además de la LU-P-4103 desde el kilómetro 0 en A Vila do Mato, al kilómetro 13 en A Estación debido al humo. También fueron desalojadas casi medio centenar de personas.

Controlados los incendios de Barreiros y Lobios y extinguido el de A Fonsagrada

Respecto al resto de incendios, la Xunta informa de que el de Barreiros en Lugo y el de Lobios en Ourense ya están controlados.

El primero de ellos comenzó el domingo 14 a las 16:14 horas en la parroquia de San Xusto de Cabarcos y lleva controlado desde el pasado martes a las 21:59 horas. Quemó en total unas 140 hectáreas de monte arbolado.

El de Lobios afectó a la parroquia de Río Caldo, donde se encontraron dos focos. El incendio está controlado desde las 05:09 horas de este lunes y afectó a unas 3,5 hectáreas, parte de ellas en el Parque Natural de Baixa Limia-Serra.

Por otra parte, el incendio de A Fonsagrada, en la parroquia de O Trobo, se ha decretado como extinguido a las 02:25 horas del sábado. Afectó finalmente a 40 hectáreas.

La Xunta recuerda que está disponible el número 085 para dar aviso y denunciar cualquier incendio forestal que se produzca en la comunidad.