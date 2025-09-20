Rueda supervisa en Ferreira de Pantón la coordinación de los incendios que siguen activos en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó este sábado el puesto de mando avanzado de Ferreira de Pantón (Lugo) para conocer de primera mano el dispositivo desplegado ante los incendios forestales que continúan afectando a distintos puntos de Galicia.

Acompañado por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, el mandatario gallego comprobó el trabajo de coordinación de los equipos de extinción y la situación de las zonas pobladas de Pantón y Sober, amenazadas por las llamas.

En el momento de su visita seguían activos el fuego de Pantón-Pombeiro, que ha arrasado unas 2.000 hectáreas y mantiene decretada la Situación 2 por riesgo para los núcleos habitados, y el de A Fonsagrada-O Torbo, con unas 20 hectáreas afectadas.

Por su parte, el incendio de O Bolo-Vilaseco, que había calcinado 250 hectáreas, se encuentra ya estabilizado y con la Situación 2 desactivada.

La Xunta continúa con un seguimiento permanente del avance de los incendios a través de los equipos técnicos y operativos desplegados por todo el territorio gallego.