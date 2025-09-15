Rueda y Urkullu estudian vías de cooperación para "impulsar" la fachada atlántica europea

El presidente gallego, Alfonso Rueda, y el presidente de la Fundación eAtlantic, el exlehendakari Íñigo Urkullu. David Cabezón - Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reunido este lunes con el presidente de Fundación eAtlantic, Íñigo Urkullu, con quien ha evaluado vías de cooperación entre la entidad y la Administración autonómica con el objetivo de "impulsar" la fachada atlántica europea.

Según informa Europa Press, Rueda, que ha estado acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha podido conocer las "líneas estratégicas" de la entidad presidida por el exlehendakari, que fue constituida el pasado mes de abril.

En el encuentro, que se enmarca en la ronda de contactos que se están promoviendo desde la fundación para darla a conocer, ha participado también la directora general de la Fundación eAtlantic, Marian Elorza, tal y como ha explicado la Xunta en una nota de prensa.

En concreto, la fundación eAtlantic pone el foco en "fomentar la colaboración" entre agentes públicos y privados en la fachada atlántica europea para "garantizar la prosperidad futura" de este espacio geográfico.

Con todo, la entidad también apuesta por una gobernanza "participativa y multinivel" en la Unión Europea, además de "respetuosa con la autonomía regional de los Estados miembro".