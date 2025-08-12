Controlado el incendio forestal en Monfero (A Coruña), que afectaba a las Fragas do Eume

El pasado domingo por la tarde se declararon dos incendios forestales en la provincia de A Coruña, situados en Monfero, uno de ellos afectaba al parte del Parque Natural de las Fragas do Eume según informaba Medio Rural. Este martes, la consellería indicaba que el incendio se encuentra controlado desde anoche.

El fuego se inició en la parroquia de Queixeiro y se estima que afectó a alrededor de cinco hectáreas de superficie forestal de uno de los parques naturales más importantes de la comunidad gallega.

Según señala el boletín diario de incendios emitido por Medio Rural, el fuego quedó controlado a las 22:47 horas de la noche de este lunes.

Hasta allí se han movilizado doce agentes, diecisiete brigadas, ocho motobombas, una pala y un helicóptero.

Con todo, tal y como han confirmaban fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, el monasterio de Caaveiro, situado en las Fragas do Eume, tuvo que ser desalojado debido al humo.

Por otro lado, también el domingo, en torno a las 16:16 horas se inició otro fuego en la parroquia de San Fiz, también en Monfero, pero en este caso el incendio no afecta al Parque Natural.

Otros incendios: Arden más de 3.000 hectáreas en Ourense

El incendio en Chandrexa arrasa más de 3.000 hectáreas, más que todo lo quemado en Galicia durante 2024. Sigue sin controlar desde el pasado viernes y se incorporan a las tareas de extinción miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Entre otros medios, fueron movilizados 14 aviones y 12 helicópteros.

De hecho, la Consellería de Medio Rural activó la Situación 2 por riesgo para viviendas durante la madrugada de este martes en las parroquias de Chandrexa de: Requeixo, Vilar y Zamorela. Hizo lo propio por la proximidad del fuego a los lugares de Maceda de: Calveliño do Monte y Santiso.

También están activos los incendios de: Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas) --ya desactivada la Situación 2 en Silva y San Paio--; Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y Samos, parroquia de Santalla (200 hectáreas).

Por su parte, están estabilizados los fuegos de: Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); Maceda, parroquia de Castro de Escuadro (450 hectáreas); A Estrada, parroquia de Souto (20 hectáreas).

Están controlados los incendios A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro (150 hectáreas); y en Verín, parroquia de Mourazos (9 hectáreas). Está extinguido el fuego de Padrenda, parroquia homónima (41,6 hectáreas).