Rueda defiende el proyecto de Altri y asegura que no recibirá "financiación específica" de la Xunta

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado este lunes que el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) no va a recibir ningún tipo de "financiación específica" de su Gobierno. Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha trasladado que "los técnicos están evaluando" el proyecto, mientras que la líder nacionalsita, Ana Pontón, ha pedido al Gobierno central que abandone la "ambigüedad".

Así se ha expresado Rueda a preguntas de los periodistas tras la reunión del Consello de la Xunta, donde ha mandado un nuevo mensaje de calma sobre el polémico proyecto, asegurando que ha sido "analizado de manera rigurosa" y defendiendo el trabajo de los técnicos autonómicos. En ese sentido, ha reiterado que el objetivo es "preservar que los proyectos industriales que se queden en Galicia".

Preguntado por la financiación, ha señalado que la empresa deberá referirse al Gobierno centraly que la Xunta no contempla "financiación específica" para el proyecto de Palas de Rei, y ha pedido al Gobierno que le de "el mismo trato" a los proyectos gallegos que a los de otras comunidades, ya que, a su juicio, ha habido "oscurantismo" en la toma de decisiones.

"Me han escuchado muchas veces, y a miembros de la Xunta, que no tenía ningún sentido que los fondos europeos Next Generation para proyectos empresariales siguiesen centralizados en el Ministerio de Industria, que los está manejando y convocando con una celeridad mejorable. Pero el Gobierno central tomó la decisión y es al que le corresponde financiar los proyectos y tomar esas decisiones", ha subrayado.

El delegado del Gobierno: "Están evaluando"

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha afirmado que coincide "al 100%" con el ministro de Industria al respecto de la situación del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), de modo que ha reiterado que "los técnicos están evaluando" la solicitud de ayudas y el Ejecutivo decidirá "ajustando sus actuaciones conforme a la legalidad vigente".

De esta forma se ha pronunciado Blanco este lunes, a preguntas de los periodistas durante un acto en Urovesa, donde ha sido cuestionado por su opinión acerca del rechazo social que existe en torno a la planta. "El delegado no puede tener en este caso una opinión personal, tiene la opinión del delegado del Gobeirno, que coincide al 100% con la del ministro de Industria", ha señalado según recoge Europa Press.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al Gobierno central a que abandone su postura de "ambigüedad" sobre la planta de Altri, al tiempo que ha advertido que el proceso administrativo que depende de la Xunta "todavía no está terminado" pese al pronunciamento favorable a que su tramitación siga adelante al entender desde el Ejecutivo gallego que el proyecto cumple con las exigencias desde el punto de vista medioambiental.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Parlamento de Galicia, la líder frentista ha puesto el acento en que la tramitación administrativa del proyecto por parte de la Xunta no está concluido y que faltan todavía "pasos" hacia la "aprobación definitiva" al estar pendiente "la evaluación ambiental integrada" y la "autorización para la concesión de aguas".