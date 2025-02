El PP pedirá que el Parlamento de Galicia solicite el desbloqueo de la transferencia de la AP-9

Este martes, la Mesa del Congreso ha acordado la 20ª prórroga a la tramitación de la proposición de ley para la transferencia de la AP-9 a Galicia en lo que va de legislatura. Ante esta decisión, el Partido Popular ha expresado su rechazo, recordando que en su día se pactó tramitarla por el procedimiento de urgencia. Por eso, el Grupo Popular pedirá en el Pleno que el Parlamento gallego solicite al Congreso el desbloqueo de este trámite.

En un comunicado remitido por el PP, denuncian que Galicia recibe un trato diferenciado y menos beneficioso que otras comunidades de España por parte del Gobierno central, poniendo de ejemplo la gratuidad de la AP-7 en Alicante.

Celso Delgado, deputado y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible do Congreso, declaró tras esta prórroga que "unha vez máis acredítase o boicot do Goberno de Sánchez, coa conivencia do PSOE galego, impedindo que unha iniciativa avalada pola unanimidade do Parlamento de Galicia poida pasar a Comisión para ser debatida na ponencia".

Por su parte, Alberto Pazos, portavoz de los populares, criticó tras la Xunta de Portavoces que "levamos 20 prórrogas no Congreso ao prazo de presentación de emendas á proposición de lei para a transferencia da titularidade da AP-9, prórrogas que chegan ata as 35 se contabilizamos as habilitadas pola Mesa do Congreso desde a chegada de Pedro Sánchez á Moncloa, o que pon de manifesto o nulo interese do Partido Socialista en tramitar esta transferencia a Galicia".

Además de pedir que se apruebe la transferencia de la AP-9, solicitarán que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible evalúe el rescate de la autopista, "tendo en conta que, coas novas bonificacións das peaxes anunciadas polo Goberno central, o custo da indemnización polo rescate e o custo das bonificacións ata o final da concesión supoñen uns importes moi semellantes".

Otras solicitudes

Paralelamente a este asunto, los populares también pedirán al Gobierno central que recupere el 100% de la bonificación por las bajas de maternidad o paternidad. Estas se sustituyeron por una bonificación fija de 366 euros sobre la cotización del empleado de baja.

"Estas medidas representan un risco para a estabilidade laboral das persoas que substitúen a traballadores", añadió Pazos sobre una bonificación que considera "esencial para avanzar na materialización dos dereitos das mulleres e promover unha participación máis equitativa dos homes nas responsabilidades do coidado".

Dentro de las preguntas al Gobierno gallego, el Grupo Popular consultará la actualización de las entregas a cuenta a Galicia, en relación a un cambio de criterio por parte del Gobierno central.

Asimismo, preguntarán sobre la atención en los hospitales comarcales y el resultado de las medidas realizadas por la Xunta y también por la evolución y finalidad de las ayudas extraordinarias al retorno de la Secretaria Xeral de Emigración.

En su intervención, el portavoz popular recordó que, un año después de las elecciones autonómicas, el PP ha cumplido o tiene en proceso de realización "máis de 800 compromisos recollidos no programa electoral", a lo que ha añadido críticas a la oposición, a quien atribuye "demagoxia e difamacións".

En este sentido, Pazos denunció la "indignante e sexista caricatura da conselleira de Política Social realizada polo sindicato satélite do BNG". La CIG difundió un dibujo en el que se critica a Fabiola García por exigir la retirada de una campaña reclamando más personal para las residencias de mayores.