Logran contactar con dos gallegos desaparecidos tras la DANA en Valencia: "Creemos que está bien"

Manuel Fortes no había recibido tantas llamadas en su vida. Natural de Ourense, pero hijo acogido de Valencia desde hace años, le ha tocado vivir la peor gota fría del siglo. Desde que la DANA azotó Valencia el pasado martes, su única prioridad ha sido la de que sus paisanos estuvieran a salvo. Como presidente del Centro Gallego de Valencia que es, mantenía una relación muy cercana con otros gallegos vecinos en la comunidad valenciana, por lo que su mayor preocupación desde que tuvo constancia de la devastación fue la de ponerse en contacto con los socios del centro.

Ayer, desde Quincemil hablamos con Manuel Fortes para conocer el estado de los gallegos que se habían visto inmersos en la DANA. "Hay gente con la que no logramos contactar, no contestan mensajes ni llamadas, estamos pendientes", decía resignado. Sin embargo, esta misma mañana amanecía con una buena noticia: "Hemos contactados con los dos desaparecidos".

Con los demás miembros del Centro Gallego de Valencia ya habían intercambiado algún que otro mensaje. Pero lo que más preocupaba a Manuel eran dos miembros que residía en Paiporta, uno de los pueblos más afectados por la gota fría. Uno de ellos no pudo responder antes porque no le funcionaba el teléfono, pero lograron hablar con él por SMS.

"Está cortada la luz, las comunicaciones no son buenas. Hay poblaciones donde no hay cobertura ni electricidad y no pueden cargar los móviles", nos hacía saber ayer el gallego. Conocía a este desaparecido porque era socio del centro por ser hijo de gallegos.

La otra persona con la que han logrado ponerse en contacto, pero no comunicarse con ella, es una mujer de avanzada edad, natural de Ourense, como Manuel Fortes, que también residía en Paiporta -un tercio de los fallecidos, están en esta localidad-. "Le llegan los mensaje y los está leyendo. Creemos que está bien", dice aliviado Manuel. El 'tick' azul nunca le había sido tan reconfortante.

Galicia ofrece ayuda

A última hora de este miércoles, 92 personas habían perdido la vida en la Comunidad Valenciana, una en la provincia de Albacete, otra en la de Cuenca y otra persona más en Málaga. Los desaparecidos, sin embargo, se cuentan por decenas, por lo que los servicios de rescate asumen que el balance seguirá aumentando.

Galicia ha ofrecido ayuda a las comunidades de Valencia y Castilla la Mancha, según ha expresado el presidente Alfonso Rueda a través de su cuenta de X. El titular del ejecutivo gallego afirma que ha ofrecido a Carlos Mazón y Emiliano García Page "toda la ayuda" de Galicia para hacer frente a las consecuencias de la DANA.