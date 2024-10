Centro Gallego de Valencia ante la DANA: "Hay gente con la que no logramos contactar"

Están siendo días difíciles en el sureste de España debido a la complicada situación atmosférica que está dibujando una DANA que está teniendo efectos devastadores y dejando imágenes típicamente postapocalípticas.

La provincia de Valencia es la más afectada por el temporal, que ya ha dejado unos 90 fallecidos y no se descartan más dados los rescates in extremis que han tenido que realizar los servicios de emergencias en muchos puntos.

Ha sido tal el nivel de magnitud de este desastre que las emergencias de la comunidad valenciana estaban colapsadas y muchos teléfonos no funcionaban, por lo que numerosas personas en peligro se hicieron eco de su situación en redes sociales dando datos exactos de su localización para tratar de salvarse.

El Centro Gallego de Valencia tiene socios naturales de Galicia como su presidente, Manuel Fortes, natural de Ourense pero que se mudó hace bastantes años a Valencia, donde reside. El gallego afirma que conoce casos de gallegos afectados por la DANA que han sufrido daños materiales y apunta que a otros están tratando de localizarles, de momento sin éxito:

"Hay gente con la que no logramos contactar, no contestan mensajes ni llamadas, estamos pendientes", dice. Todos ellos comenta que residen en poblaciones donde ahora mismo no hay cobertura debido a los efectos del temporal y que algunos son vecinos de Paiporta, uno de los pueblos más afectados por la DANA donde esta misma tarde se ha confirmado el fallecimiento de dos Guardia Civiles en la comandancia y varios ancianos de una residencia y donde Fortes concreta que "se encuentra un tercio del total de víctimas de la Comunidad Valenciana".

"Está cortada la luz, las comunicaciones no son buenas. Hay poblaciones donde no hay cobertura ni electricidad y no pueden cargar los móviles", indica, a la vez que confirma que lo que sabe sobre gallegos como él en Valencia es por terceras personas que han podido comunicarse con ellos y confirmar que siguen con vida.

"Muchos estarán sacando barro y trastos, estarán agobiados", vaticina, mientras desea que las personas con las que aún no ha hablado estén a salvo y se evite que el número de víctimas mortales siga incrementando.

Galicia ofrece ayuda

Galicia ha ofrecido ayuda a las comunidades de Valencia y Castilla la Mancha, según ha expresado el presidente Alfonso Rueda a través de su cuenta de X. El titular del ejecutivo gallego afirma que ha ofrecido a Carlos Mazón y Emiliano García Page "toda la ayuda" de Galicia para hacer frente a las consecuencias de la DANA.

"Galicia está a su completa disposición", ha escrito Rueda, que también ha querido trasladar su apoyo a los servicios de emergencias de estas comunidades autónomas diciendo que "están haciendo una enorme labor".

El presidente gallego ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press, que García Page y Mazón "me dijeron que estaban muy preocupados y muy atentos a la evolución que hubiese. Parece que ha dejado de llover y eso, al menos, es una mínima ayuda. Esta mañana la verdad es que aún no he podido hablar con ellos".