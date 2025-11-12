La Guardia Civil investiga la desaparición de una mujer de Carballo (A Coruña)
La mujer, de 79 años, fue vista por última vez el pasado sábado y podría haber estado en la ciudad de A Coruña
La Guardia Civil mantiene abierta una investigación en la provincia de A Coruña para localizar a María Teresa Pérez Pernas, una mujer de 79 años de Carballo que fue vista por última vez el pasado sábado, 8 de noviembre.
La mujer mide 1,60 metros de altura, tiene pelo castaño, largo y ondulado, ojos castaños y complexión delgada. Pese a residir en Carballo, las autoridades han pedido colaboración ciudadana en otras localidades como A Coruña.
Concretamente, la asociación vecinal del barrio de Novo Mesoiro ha compartido su imagen para dar con el paradero de la mujer, que podría haber visitado en torno a esas fechas a una amiga que reside en esta zona de la ciudad de A Coruña.
Por este motivo, se pide a todos los vecinos y vecinas que estén atentos y, si alguien la ha visto o puede aportar cualquier información, se pide que lo comunique de inmediato a los teléfonos: 981 70 40 65 (ext. 1515108 / 1515030) o al 062.