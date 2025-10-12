Controlado un incendio en Fisterra (A Coruña) que afecta a más de 20 hectáreas

Imagen de archivo de un incendio forestal en Oseira, en San Cristovo de Cea (Ourense), en agosto de 2024. Rosa Veiga

El incendio iniciado en la tarde del sábado en Fisterra ya se encuentra controlado después de haber quemado unas 24,53 hectáreas en la parroquia de San Martiño de Duoio. Según informa Medio Rural, el fuego se originó a las 18:46 horas de ayer y está controlado desde las 10:31 horas de este domingo.

El área afectada es de monte raso y para sofocar las llamas se movilizó a 10 agentes, 12 brigadas y 11 motobombas.

Medio Rural recuerda que está habilitado el teléfono 085 para informar de cualquier incendio forestal en Galicia. Es anónimo y gratuito.