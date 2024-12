Herido en una pelea a la salida de una discoteca en Boiro (A Coruña)

Un hombre ha resultado herido a primera hora de este domingo tras producirse una pelea con varias personas implicadas a la salida de una discoteca del municipio coruñés de Boiro. Según recoge Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 07:15 horas a la altura del número 75 de la Avenida da Constitución.

Desde 112 Galicia tuvieron constancia de esta pelea a través de una llamada de un particular que en un primer momento señalaba que no había heridos, pero, a continuación, trasladaba que sí que había un joven en el suelo y que apreciaba que no podía respirar, por lo que se solicitó asistencia sanitaria.

Además de urgencias sanitarias del 061, los operadores de la central de emergencias también dieron aviso a la Guardia Civil.