Miguel Lorenzo, Inés Rey y Mercedes Queixas votando en A Coruña este 29N. Cedidas y Quincemil

Los políticos de A Coruña acuden a las urnas para votar y llamar a la movilización este 29N

Este 29N, día de elecciones generales, casi 200.000 coruñeses y coruñesas están llamados a las urnas. Entre ellos, también los cargos políticos, que están ejerciendo su derecho al voto depositando las papeletas en la mañana de este domingo en los diferentes colegios de la ciudad.

Uno de los primeros en votar en la ciudad de A Coruña ha sido Miguel Lorenzo, portavoz municipal del PP.

Lo ha hecho en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos pasadas las 10:00 horas de esta mañana.

Desde aquí, Lorenzo ha afirmado que este 29 N es "un día que estábamos esperando todos. La sociedad española hacía tiempo que pedía elecciones".

A las puertas de su colegio electoral, el también candidato a la alcaldía ha asegurado que "ya llevo cuatro años pensando en las municipales", aunque pondrá de nuevo la vista en las elecciones de mayo del próximo año "hoy a partir de las doce de la noche".

También en la ciudad herculina votaron a lo largo de la mañana los candidatos populares Álvaro Pérez, Tristana Moraleja y Gonzalo Mora.

Sobre la misma hora, pero en otro punto de la ciudad, votaba Obdulia Taboadela, cabeza de lista del PSOE por la provincia de A Coruña al Congreso.

La socialista depositó su voto en el IES Rosalía Mera con "mucha ilusión.

Aquí, Taboadela ha reivindicado el derecho al sufragio por igualar a "todos" en la sociedad, independientemente del patrimonio o los apellidos.

Tras felicitar y reconocer el trabajo de los funcionarios que participan en la organización de la jornada, la candidata socialista y exsubdelegada del Gobierno en A Coruña ha defendido la profesionalidad de quienes garantizan el funcionamiento del sistema resaltando que "este país tiene muchas cosas buenas, entre otras, su transparencia, eficacia y limpieza de sus procesos electorales, reconocidos en toda Europa y en todo el mundo".

También con ilusión ha votado en la ciudad herculina la nacionalista Mercedes Queixas, que lo hizo hacia las 11:00 horas en el Instituto de A Sardiñeira.

La número 4 de la candidatura del BNG al Congreso en la provincia ha declarado que depositó su voto con "esperanza" y, sobre todo, pensando "en Galiza e que desde o BNG podemos axudar a mellorar a vida dos galegos e das galegas".

Queixas espera además que este 29N haya una "grande mobilización" por parte de los gallegos y que sea "unha xornada onde todas e todos contribuamos a facer historia para este país".

Hacia el mediodía la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha depositado su voto en las urnas del colegio Hogar de Santa Margarita.

La socialista, que repetirá como candidata a la alcaldía el próximo año, ha animado a la ciudadanía a votar porque "el derecho a voto es una de las grandes conquistas sociales y debemos ejercerlo", especialmente en un día en el que "nuestro voto vale exactamente lo mismo y es la máxima expresión de la voluntad popular, la libertad y de la igualdad en toda su extensión".

Rey también ha hecho repaso de las primeras horas de esta jornada electoral, que transcurre sin incidencias en la ciudad y con "bastante afluencia" en los colegios, en muchos de los que, como es el caso del Hogar, se "están registrando colas y bastante participación".

"Es algo positivo y esperamos que se mantenga", ha concluido la alcaldesa.

Desde el IES Adormideras, el portavoz de Podemos en A Coruña, Aitor Neira, ejerció su derecho al voto con una referencia a la artista catalana Bad Gyal: "Hoxe todo o mundo votando".

Neira ha asegurado que hoy "xogámonos moito. Quen nos representa en Madrid, quen defende os intereses da clase traballadora e se queremos avanzar ou involucionar".

El también candidato a la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones ha apelado a una "candidatura única" de las fuerzas progresistas para las municipales del año que viene.

"A partir de mañá pido a todas as forzas progresistas da Coruña que nos poñamos a traballar para unha candidatura única en maio de 2027. A xente nos está esperando e creo que é necesario formar esa candidatura, crear esperanza e amosar que podemos entrar nun goberno progresista na cidade da Coruña", ha declarado.

También votará esta mañana en la ciudad la portavoz municipal del BNG y candidata a la alcaldía, Avia Veira, que lo hará en la Escola Infantil das Mariñas.