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Una persona es trasladada al CHUAC de A Coruña tras sufrir un accidente en el túnel de María Pita
La víctima sufrió un problema de salud mientras conducía y acabó saliéndose de la vía
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Una persona sufrió un aparatoso accidente esta tarde en el túnel de María Pita de A Coruña. El siniestro se produjo minutos antes de las 19:00 horas, cuando esta persona acabó saliéndose de la vía con su vehículo al sufrir un problema de salud.
Hasta el punto se desplazó el equipo de Urxencias Sanitarias, que atendió a la víctima del siniestro.
Debido al golpe esta persona tuvo que ser trasladada al CHUAC, aunque se encuentra fuera de peligro.