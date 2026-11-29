Una persona es trasladada al CHUAC de A Coruña tras sufrir un accidente en el túnel de María Pita

Una persona sufrió un aparatoso accidente esta tarde en el túnel de María Pita de A Coruña. El siniestro se produjo minutos antes de las 19:00 horas, cuando esta persona acabó saliéndose de la vía con su vehículo al sufrir un problema de salud.

Hasta el punto se desplazó el equipo de Urxencias Sanitarias, que atendió a la víctima del siniestro.

Debido al golpe esta persona tuvo que ser trasladada al CHUAC, aunque se encuentra fuera de peligro.