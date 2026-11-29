A Coruña deja los paraguas para ir a votar este 29N

El domingo de las elecciones generales ha llegado y, en A Coruña, lo ha hecho con cielos que alternan nubes y claros y que se irán despejando con el paso de las horas. Previsiblemente, las lluvias aguantarán y no será necesario sacar los paraguas para ir a votar este 29N.

El día ha comenzado con algunas nubes que empezaron a despejarse hacia las 09:00 horas para dar paso a lo que se espera que sea una jornada más soleada que estas últimas semanas.

La tarde, según la predicción de MeteoGalicia, dejará cielos despejados que se mantendrán así con la entrada de la noche.

Habrá, eso sí, que abrigarse para ir a depositar las papeletas.

La previsión apunta a un día frío con un descenso importante de las temperaturas.

Si este sábado las mínimas estaban en 15 grados, este será el valor máximo que muestren los termómetros este domingo.

También bajarán bastante las temperaturas mínimas, rozando los 9 grados a primera y última hora del día.

Este 29N hará un tiempo otoñal pero que permitirá disfrutar de la jornada electoral en A Coruña, donde habrá 293 mesas distribuidas por 84 colegios electorales en los que votarán 199.134 coruñeses y coruñesas.