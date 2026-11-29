Un conductor sufre un accidente de madrugada en A Coruña y deja su coche en Alfonso Molina

En la madrugada de este domingo un conductor sufrió un aparatoso accidente en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña, saliéndose de la vía, por lo que su vehículo quedó atrapado en uno de los laterales de la carretera.

El siniestro se produjo a las 02:35 horas a la altura de los Juzgados, en sentido salida de la ciudad.

Pese a la hora y a lo llamativo del accidente, el conductor no dio positivo ni en alcoholemia ni en el test de drogas. Tampoco se registraron heridos.

Un particular alertó a los servicios de emergencia indicando además que el coche tenía los intermitentes puestos.

Hasta el lugar se trasladó también la Policía Local, que colocó unos conos junto al turismo para regular el tráfico en esa zona del carril.

Horas más tarde del accidente, el vehículo todavía no se ha retirado, a la espera de que llegue la grúa.