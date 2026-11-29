Casi 200.000 coruñeses y coruñesas están llamados este domingo a las urnas

Arranca la jornada electoral del 29N en A Coruña con cerca de 300 mesas: "Votar es un derecho y un deber"

Este domingo, 29N, 199.134 coruñeses y coruñesas están llamados a las urnas para participar en unas nuevas elecciones generales. La jornada electoral ha comenzado puntual, con la apertura de los colegios a las 09:00 horas. En la ciudad suman un total de 84 con 293 mesas que se constituyeron a las 08:00 horas.

Todos los colegios seguirán abiertos hasta las 20:00 horas de este domingo, en una jornada ininterrumpida de once horas.

Para el Congreso de los Diputados, la provincia coruñesa repartirá ocho escaños del total de 350 que componen la Cámara Baja. En el caso del Senado, A Coruña elige a cuatro senadores que formarán parte de la Cámara Alta.

En la ciudad herculina los colegios abrieron sin incidencias y con puntualidad.

Unos minutos antes de las 09:00 horas, Ofelia y José Antonio, de 71 y 75 años, esperaban para entrar en el colegio del Palacio de la Ópera.

Son parte del pequeño grupo de madrugadores que han estrenado las urnas.

"Venimos pronto porque hoy tenemos que viajar", cuentan.

A su lado esperan también Teresa y Antonio Amenedo. La primera de ellas admite que vino pronto por el mismo motivo, si no "no madrugaría para votar".

Los cuatro coinciden en señalar la pasada campaña electoral como más tensa que las anteriores.

Antonio añade que "votar es un derecho y un deber" y todos concuerdan en que este 29N "nos jugamos mucho", aunque algunos admiten tener miedo "a que haya trampas".

"Es una votación muy importante. Creo que la más importante de la democracia", asegura José Antonio.

A unos metros, en el centro cívico de Santa Margarita, Maite también fue una de las primeras en votar.

En su caso aprovechará el día para practicar deporte, su hábito de los domingos que este 29N ha empezado con un paso por las urnas.

Ella coincide en señalar que esta ha sido una "campaña un poco agresiva" en un clima "muy polarizado y convulso totalmente".

Por eso, para esta coruñesa votar significa "ejercer mis derechos y tratar de que España tenga una esperanza para mí progresista y no un retroceso en derechos que es lo que creo que puede suceder".

Como mujer, añade, "quiero que se me siga respetando".

Cambios en los colegios

Este año, las votaciones al Congreso y al Senado han llegado con algunos cambios en los colegios electorales coruñeses.

Por una parte, las mesas que se ubicaban en el centro de Santa Lucía de Cuatro Caminos pasan este año a estar en las dependencias de la OMIC en A Palloza, a tan sólo unos metros. El cambio de ubicación se debe en este caso a las obras del centro cívico.

Otros cambios están en Monte das Moas, donde el polideportivo recupera las mesas electorales después de las obras realizadas en las instalaciones y en el centro cívico de O Birloque, donde también se recuperan mesas tras finalizar la rehabilitación del inmueble.

El cuarto cambio está entre los votantes del Palacio de la Ópera. En esta ocasión, dos mesas que antes estaban aquí incluidas pasan ahora a la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) para facilitar el acceso a los electores de ese entorno.

Y para este 29N hay además algunas novedades.

Por primera vez será posible votar con el DNI digital a través de la aplicación oficial MiDNI de la Policía Nacional. Enseñando el código QR que genera la app, el ciudadano podrá identificarse de esta forma en el momento de emitir su voto.

Otra novedad está en el voto accesible, que permitirá a las personas con discapacidad visual ejercer su derecho al voto de forma anónima al identificar la documentación en braille y no necesitar así la colaboración de terceras personas.

Encuestas

De acuerdo con los últimos sondeos publicados el pasado lunes, PP, BNG y PSOE son las principales formaciones que se disputarán los escaños gallegos.

En el caso de la provincia coruñesa, la mayor parte de encuestas otorgan cuatro escaños para el PP, dos para el PSOE y uno para el BNG.

Es el último asiento el que está todavía en el aire y despierta más dudas, disputándose entre la izquierda y la derecha.

Algunas encuestas, como la de Sociométrica para El Español, apuntan a que el escaño baila entre Vox y el PSOE. Otras, como Sigma2 para El Mundo señalan la disputa entre el PP y el BNG, mientras que Ateneo del Dato para ElDiario lo sitúa entre PP y PSOE, mismo escenario que apunta Target Point para El Debate incluyendo a Vox.

La de 40db para El País y la Ser indica, por su parte, que este asiento tiene posibilidades de caer en cualquiera de los cuatro partidos, aunque más probablemente para el PSOE (37%) o PP (26%).

Otras, como la de Sondaxe para La Voz de Galicia y GAD3 para el ABC reparten directamente los ocho escaños entre PP, PSOE y BNG con poca variación entre las dos primeras formaciones y un solo asiento para los nacionalistas.

Con el cierre de los colegios, a las 20:00 horas, se darán a conocer los primeros resultados con el inicio del escrutinio.

Para los conocer los resultados provisionales habrá que esperar algo más, hasta las 21:00 horas, mientras que continúa el recuento que se extenderá hasta la noche. Los datos se podrán ir siguiendo en directo en la web del Ministerio del Interior.

El resultado definitivo se sabrá días más tarde, cuando las juntas electorales provinciales incorporen las comprobaciones oficiales, las reclamaciones y el voto de los residentes en el extranjero. Será entre los días 4 y 7 de diciembre.