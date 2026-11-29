La sede del Partido Popular de Culleredo (A Coruña), situada en el núcleo de Acea de Ama, ha aparecido vandalizada durante la madrugada de este domingo, coincidiendo con la jornada electoral del 29-N. El local presenta varias pintadas realizadas con spray rojo, entre ellas mensajes dirigidos contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y una esvástica. Además, los autores han lanzado huevos contra la fachada, dejando restos tanto en los cristales como en la acera situada frente al establecimiento.

Entre las palabras que han aparecido pintadas en el exterior de la sede figura "calladita", un mensaje que hace referencia a la expresión utilizada por Feijóo durante el debate electoral del pasado jueves al dirigirse a Ada Colau. La frase ha quedado escrita con spray rojo en uno de los elementos exteriores del local.

Junto a ella, también se puede leer la palabra "nazi", situada debajo de un cartel electoral con la imagen del líder popular. En esa misma zona ha aparecido dibujada una esvástica, uno de los símbolos asociados al régimen nazi, que completa los mensajes realizados contra la formación política.

El ataque no se ha limitado a las pintadas. Los autores también han arrojado huevos contra la sede, cuyos restos permanecen adheridos a los cristales del establecimiento y esparcidos por la acera.

Inaugurada en mayo

La sede popular se encuentra en Acea de Ama y fue inaugurada recientemente, por lo que lleva poco tiempo funcionando como espacio de referencia del partido en el municipio. El local sirve como punto de encuentro y actividad de los populares de Culleredo, que se han encontrado con estos daños en una fecha especialmente señalada para la actividad política.

Los hechos se han producido durante la madrugada del domingo, pocas horas antes de la apertura de los colegios electorales con motivo de las elecciones del 29 de noviembre.