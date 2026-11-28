Este domingo 199.134 coruñeses están llamados a las urnas para participar en las elecciones generales del 29N. Los colegios electorales permanecerán abiertos por toda la ciudad entre las 09:00 horas y las 20:00 horas, en un día en el que se espera que las precipitaciones respeten una jornada en la que incluso saldrá el sol.

Por eso, parece que en esta ocasión no será necesario sacar los paraguas para ir a votar.

La predicción de MeteoGalicia apunta a un día de nubes y claros con cielos más despejados desde el mediodía y durante toda la tarde y entrada la noche.

Sí será necesario abrigarse, ya que las temperaturas experimentarán un descenso.

Para mañana se espera que las mínimas estén alrededor de los 9 grados, seis menos que este sábado, mientras que las máximas también bajarán quedando en como mucho unos 15 grados.

Así, este 29N habrá como es de esperar un tiempo otoñal pero que permitirá disfrutar de la jornada electoral en la ciudad herculina que contará con 293 mesas distribuidas por 84 colegios electorales.