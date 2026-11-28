A Coruña se prepara para una nueva cita con las urnas. El próximo domingo 29 de noviembre, los ciudadanos están llamados a participar en las elecciones generales para elegir a los representantes que ocuparán los escaños del Congreso de los Diputados y del Senado. La convocatoria llega con cambios en algunos colegios electorales de la ciudad y con novedades en los medios de identificación, entre ellas la posibilidad de utilizar el DNI digital desde el teléfono móvil.

En A Coruña ciudad están convocadas 199.134 personas, que podrán votar en alguna de las 293 mesas distribuidas por 84 colegios electorales. Cuatro centros presentan modificaciones respecto a anteriores convocatorias, por lo que resulta especialmente importante comprobar la dirección asignada antes de salir de casa.

La jornada tendrá un horario ininterrumpido de once horas y permitirá elegir por separado a los representantes de las dos cámaras parlamentarias. También habrá que tener en cuenta las diferencias entre las papeletas, el número de candidatos que se pueden marcar para el Senado y las condiciones para ejercer el voto por correo.

Horario de votación

Los colegios electorales abrirán a las 9:00 horas del domingo 29 de noviembre y permanecerán disponibles hasta las 20:00 horas. Durante ese periodo, los ciudadanos podrán acudir a la mesa que tengan asignada para depositar sus votos.

La votación se desarrollará de forma ininterrumpida, aunque los locales estarán abiertos antes de las nueve para que los miembros de las mesas puedan constituirse y comprobar que todo el material electoral está preparado.

A las 20:00 horas, la presidencia de cada mesa anunciará el final de la votación. No obstante, si todavía hay personas esperando dentro del local o en sus accesos, podrán votar antes de que se cierre definitivamente el proceso. Una vez que hayan depositado sus papeletas, comenzará el escrutinio.

No es necesario acudir a primera hora ni existe una franja horaria específica para determinados votantes. Lo importante es conocer el colegio y la mesa correspondientes.

84 colegios

A Coruña contará con 84 locales electorales y 293 mesas, distribuidos por los diferentes barrios de la ciudad. El censo municipal asciende a 199.134 electores.

Para conocer el centro exacto al que debe acudir cada persona, existen tres vías: consultar la tarjeta censal recibida en el domicilio, acceder a la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) o utilizar el mapa interactivo habilitado por el Ayuntamiento.

Cuatro cambios en colegios

En esta convocatoria hay modificaciones en cuatro colegios electorales respecto a anteriores elecciones. Los cambios afectan tanto a traslados temporales por obras como a la recuperación de espacios que habían dejado de utilizarse.

Palacio de la Ópera: dos mesas que anteriormente estaban en este edificio se trasladan a la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). El cambio busca facilitar el acceso a los electores de ese entorno y evitar el desnivel existente hasta el recinto principal.

(COAG). El cambio busca facilitar el acceso a los electores de ese entorno y evitar el desnivel existente hasta el recinto principal. Santa Lucía: las mesas que habitualmente se instalaban en el centro cívico se trasladan temporalmente a las dependencias de la OMIC, en A Palloza, debido a las obras del edificio.

Monte das Moas: el polideportivo recupera las mesas que en anteriores convocatorias habían tenido que desplazarse por los trabajos realizados en las instalaciones.

O Birloque: las mesas regresan al centro cívico del barrio después de finalizar las obras de rehabilitación del inmueble.

Por tanto, quienes votasen en alguno de estos espacios en anteriores elecciones deben comprobar si mantienen su ubicación habitual. La tarjeta censal y el mapa municipal permiten verificarlo.

Cómo votar al Congreso

Los electores recibirán dos papeletas diferentes para elegir a los representantes de las dos cámaras. La correspondiente al Congreso de los Diputados es de color blanco y contiene las candidaturas de los partidos que concurren por la provincia de A Coruña.

El sistema funciona mediante listas cerradas y bloqueadas. Esto significa que cada votante debe escoger una candidatura completa, sin posibilidad de seleccionar individualmente a determinados integrantes ni alterar el orden de los nombres.

El procedimiento es sencillo: hay que elegir la papeleta de la formación política a la que se quiere votar, introducirla en el sobre blanco y depositarlo en la urna correspondiente al Congreso.

La provincia de A Coruña elige ocho diputados, que formarán parte de una Cámara Baja integrada por 350 representantes. El reparto de los escaños se realiza mediante el sistema proporcional D'Hondt, que tiene en cuenta los votos obtenidos por cada candidatura y la distribución territorial de las circunscripciones.

Esto significa que los votos emitidos en la ciudad se contabilizan junto con los del resto de municipios de la provincia para determinar qué partidos consiguen representación.

Cómo votar al Senado

La elección del Senado tiene un funcionamiento diferente. La papeleta es de color sepia y presenta los nombres de los candidatos de las distintas formaciones políticas que concurren por la provincia.

En este caso, las listas son abiertas, por lo que los electores pueden elegir directamente a las personas que prefieren, incluso aunque pertenezcan a partidos diferentes.

En la provincia de A Coruña se eligen cuatro senadores, pero cada ciudadano puede marcar un máximo de tres candidatos. Las casillas aparecen junto a los nombres y deben señalarse con una cruz.

El votante puede escoger uno, dos o tres representantes. No está obligado a completar las tres opciones, pero si marca cuatro candidatos la papeleta será considerada nula.

Una vez seleccionados los nombres, debe introducirse la papeleta en el sobre sepia y depositarse en la urna correspondiente al Senado. Es importante no confundir los dos sobres: el blanco es para el Congreso y el sepia para la Cámara Alta.

Uso del DNI digital

Una de las novedades de estas elecciones es que los ciudadanos podrán identificarse ante la mesa electoral mediante la aplicación oficial MiDNI, desarrollada por la Policía Nacional.

La Junta Electoral Central ha autorizado expresamente este sistema para los comicios del 29 de noviembre. Para utilizarlo, el elector deberá abrir la aplicación en su teléfono móvil y generar el código QR correspondiente, que permitirá a los integrantes de la mesa verificar su identidad.

El Ministerio del Interior ha previsto distribuir más de 60.000 dispositivos de lectura para facilitar esta comprobación en los colegios electorales.

Es importante tener en cuenta que no sirve enseñar una fotografía del DNI almacenada en el móvil ni una captura de pantalla del documento. Debe utilizarse la aplicación oficial MiDNI y completar el procedimiento de verificación.

Quienes prefieran seguir utilizando documentación física podrán identificarse con el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir. Estos documentos serán válidos aunque estén caducados, siempre que sean originales y permitan comprobar la identidad mediante la fotografía. El resguardo de un DNI en trámite no sirve como identificación electoral.

Voto en blanco y voto nulo

Aunque ambos se contabilizan por separado de los votos a las candidaturas, el voto en blanco y el voto nulo no significan lo mismo.

El voto en blanco se produce cuando el elector introduce en la urna un sobre vacío, sin ninguna papeleta. En el caso del Senado, también se considera voto en blanco una papeleta en la que no se haya marcado ningún candidato.

El voto nulo, por el contrario, se produce cuando se incumplen las condiciones establecidas para emitir correctamente el sufragio. Entre los casos más habituales están los siguientes:

Introducir una papeleta que no corresponde al modelo oficial.

Depositar una papeleta sin sobre.

Incluir en un mismo sobre papeletas de distintas candidaturas.

Alterar, tachar o añadir nombres o anotaciones en las papeletas.

Marcar más de tres candidatos en la papeleta del Senado.

Hay una diferencia importante: el voto en blanco se considera válido y se incorpora al total de votos válidos, mientras que el nulo queda excluido de ese cómputo.

No es obligatorio votar

En España el sufragio es un derecho, no una obligación. Los ciudadanos pueden decidir libremente si participan en las elecciones generales o si prefieren abstenerse.

Tampoco están obligados a comunicar a nadie su elección ni a explicar por qué han decidido no acudir a las urnas. El secreto del voto está protegido y ninguna persona puede ser coaccionada para revelar a qué candidatura ha apoyado.

Para participar en estas elecciones es necesario ser español, tener al menos 18 años y figurar inscrito en el censo electoral, siempre que no exista una resolución judicial firme que prive del derecho de sufragio.

Comprobar si estás en el censo

La tarjeta censal que envía la Oficina del Censo Electoral informa de la mesa y el colegio en el que corresponde votar a cada ciudadano. No obstante, no es imprescindible llevarla el día de las elecciones.

También se pueden consultar los datos a través de la sede electrónica del INE, utilizando los sistemas de identificación admitidos, como Cl@ve. Esta consulta permite conocer el distrito, la sección, la mesa y la dirección del local electoral.

El censo utilizado para estas elecciones quedó cerrado el 1 de agosto de 2026. El periodo para consultar los datos y presentar reclamaciones terminó el 19 de octubre, por lo que ahora es especialmente importante revisar la información disponible para evitar acudir a un centro equivocado.

Voto por correo

Las personas que solicitaron el voto por correo y recibieron la documentación electoral deben depositar su sufragio antes de que termine el plazo ampliado por la Junta Electoral Central.

En esta convocatoria, el último día para entregar el voto por correo será el jueves 26 de noviembre, hasta las 14:00 horas. La entrega debe realizarse personalmente en cualquier oficina de Correos, donde se comprobará la identidad del elector mediante el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir.

Quienes no puedan acudir personalmente pueden autorizar a otra persona para que realice la entrega, siempre que presente la autorización firmada y las copias de los documentos identificativos correspondientes.

Una cuestión importante es que quienes solicitaron el voto por correo y cuya petición fue aceptada no podrán cambiar de opinión y acudir el domingo a su colegio para votar presencialmente. Ambas modalidades son incompatibles en un mismo proceso electoral.

El plazo para solicitar esta modalidad terminó el 19 de noviembre. Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes en toda España, un 11,47% más que en las elecciones generales de noviembre de 2019. Los datos de 2023 contenían un amplio número de peticiones debido a su celebración en pleno verano.

Discapacidad visual

Las elecciones también contemplan medidas específicas para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto de forma autónoma y en igualdad de condiciones.

Una de ellas es el procedimiento de voto accesible mediante documentación complementaria en braille, que permite a las personas con discapacidad visual identificar las candidaturas y seleccionar su opción sin tener que revelar su elección a terceros.

En la provincia de A Coruña se han registrado 192 solicitudes de este material para los comicios del 29N, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.

Los colegios electorales deben garantizar asimismo la accesibilidad de sus instalaciones para que las personas con movilidad reducida puedan llegar hasta las mesas y ejercer su derecho al sufragio. Los electores que necesiten apoyo pueden solicitar la asistencia necesaria para realizar las operaciones de votación, respetando siempre el carácter libre y secreto del voto.

¿Qué pasa si trabajo el 29N?

Los ciudadanos que tengan que trabajar durante la jornada electoral disponen de un permiso retribuido para acudir a votar.

La normativa contempla hasta cuatro horas libres dentro del horario laboral para ejercer el derecho al sufragio. El tiempo concreto dependerá de la duración de la jornada y de las circunstancias de cada trabajador.

En el caso de las jornadas reducidas, el permiso se ajustará proporcionalmente. La empresa deberá organizar los turnos para facilitar que sus empleados puedan acudir a las urnas sin perder salario por el tiempo utilizado para votar.

También existen permisos específicos para quienes hayan sido designados integrantes de una mesa electoral. Los presidentes y vocales que finalmente desempeñen sus funciones recibirán una dieta y tendrán derecho a una reducción de cinco horas de su jornada laboral el día inmediatamente posterior a las elecciones.

Primeros resultados

El recuento comenzará a las 20:00 horas, una vez que hayan cerrado los colegios electorales y todos los ciudadanos que estuviesen esperando hayan podido depositar sus papeletas.

Cada mesa realizará su propio escrutinio. El presidente abrirá las urnas, extraerá los sobres y leerá en voz alta el contenido de las papeletas. Los resultados se anotarán en un acta y se comunicarán a la Administración para su incorporación al recuento provisional.

Los primeros datos oficiales comenzarán a difundirse durante la noche del domingo, conforme avance el escrutinio de las mesas. No existe una hora exacta para conocer el resultado definitivo de cada circunscripción, ya que dependerá de la velocidad a la que se complete el recuento.

El Ministerio del Interior centralizará los datos y permitirá seguir la evolución de los resultados a través de su plataforma electoral. Los porcentajes de voto escrutado serán especialmente importantes durante las primeras horas, ya que los resultados iniciales pueden cambiar a medida que se incorporen nuevas mesas.

Además, durante la jornada se ofrecerán avances de participación, habitualmente con datos correspondientes a las 14:00 y las 18:00 horas.

El recuento provisional de la noche electoral no debe confundirse con el escrutinio definitivo. Este último será realizado por las juntas electorales provinciales entre el 4 y el 7 de diciembre, incorporando las comprobaciones oficiales, las reclamaciones y el voto de los residentes en el extranjero.

Consultar los resultados

Los ciudadanos podrán seguir los resultados de las elecciones generales a través de la página oficial del Ministerio del Interior, que publicará los datos provisionales conforme avance el escrutinio.

La información permitirá consultar los votos obtenidos por cada candidatura, el porcentaje escrutado y el reparto provisional de los ocho diputados que corresponden a la provincia de A Coruña.

También se podrá conocer la evolución de la elección al Senado, donde los cuatro candidatos más votados conseguirán representación.

Además, Quincemil ofrecerá un amplio directo de la jornada, desde la apertura de los colegios hasta que se conozcan los resultados.

8 diputados y 4 senadores

La provincia de A Coruña elegirá ocho representantes para el Congreso y cuatro para el Senado. En total, concurren nueve candidaturas a la Cámara Baja y seis a la Cámara Alta.

Entre los principales nombres de las listas al Congreso figuran Miguel Tellado, por el Partido Popular; Obdulia Taboadela, por el PSOE; Néstor Rego, por el BNG; Manuel Fuentes por Vox; Isabel Faraldo, por Podemos, y Xosé Lois Piñeiro, por Frente Amplio.

En el Senado, las formaciones presentan sus propios candidatos y los electores podrán seleccionar hasta tres nombres, sin necesidad de votar a todos los integrantes de una misma candidatura.

La distribución de los escaños provinciales será uno de los principales focos de atención de la noche electoral, especialmente en el reparto del último diputado. Los otros siete tienen foto fija, según todos los estudios demoscópicos publicados durante el período que permite la ley electora.

Electores llamados a votar

La convocatoria movilizará a más de 1,1 millones de personas en la provincia de A Coruña. De ellas, alrededor de 32.000 podrán votar por primera vez en unas elecciones generales.

El dispositivo preparado para el domingo incluye 1.528 mesas electorales en la provincia, atendidas por unos 4.500 ciudadanos que han sido designados para formar parte de ellas. Para la jornada se han preparado 3.056 urnas y alrededor de 13 millones de papeletas.

El operativo de seguridad contará con unos 2.800 agentes, según los datos presentados por la Delegación del Gobierno en Galicia. En el conjunto de la comunidad, más de 2,7 millones de personas están llamadas a votar y cerca de 76.000 lo harán por primera vez en unas elecciones generales.

En A Coruña ciudad, los 199.134 electores censados dispondrán de 293 mesas repartidas por 84 colegios, un dispositivo que permitirá distribuir la votación por los diferentes barrios durante las once horas de apertura.

Participación en las últimas

Las últimas elecciones generales celebradas en España tuvieron lugar el 23 de julio de 2023. En aquella convocatoria, A Coruña registró una participación del 73,4%, por encima del dato del conjunto de España, que se situó en el 70,4%.

En la ciudad, el Partido Popular fue la fuerza más votada, con el 39,9% de los votos válidos, seguido del PSOE, que obtuvo el 31%.

Estos datos sirven como referencia para comparar la movilización electoral del próximo domingo, aunque las circunstancias de cada convocatoria son diferentes. La participación del 29N permitirá comprobar si los ciudadanos mantienen el nivel de implicación registrado en los anteriores comicios generales.